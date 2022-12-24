HDP'de iade paniği: İsveçli bakana 'NATO'ya Girmeyin' dediler

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, TBMM Dışişleri Komisyonu üyeleriyle bir araya geldi. Yeni Şafak’ın edindiği bilgilere göre, HDP’liler görüşmede NATO’nun “savaş makinası” olduğunu belirterek “İsveç’in NATO’ya üyeliğinin doğru bir adım olmadığını” savundu. Komisyonun HDP’li üyeleri “genel yaklaşım olarak bu tür ittifakların barıştan çok savaşa hizmet ettiğini” söyledi. HDP’li komisyon üyesi Türkiye’nin iadesini istediği teröristler hakkında da “Terörle mücadele elbette önemli fakat biz bu tür gerginliklerin müzakere edilebileceğine inandığımız için, savaş yerine barıştan yanayız. Terörle mücadelede bile silaha başvurulmasını doğru bulmuyoruz” diye konuştu.

TERÖRİSTLERİ İADE EDİN

Komisyonun AK Parti ve MHP’li üyeleri, başta firari FETÖ’cü Bülent Keneş’in iadesi olmak üzere FETÖ’cü ve PKK’lı teröristlerin Türkiye’ye gönderilmesi konusunu gündeme getirdi. CHP ve İYİ Partili komisyon üyeleri ise AK Parti ve MHP temsilcilerinden farklı olarak Türkiye-NATO ilişkilerinden çok “Türkiye-AB ilişkilerini merkeze alan” bir tutum sergiledi. CHP’li üye İsveçli bakana ülkesinin AB dönem başkanı olacağını hatırlatarak “Yeni dönemde Türkiye’ye karşı tavrınız nasıl olacak?” diye sordu. Billström ise ilişkilerin müspet ve olumlu bir ortamda süreceği cevabını verdi.

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İSVEÇ’TEN YENİ HEYETLER GELECEK

Türkiye, terör örgütlerine destek verip teröristleri iade etmediği için İsveç’in NATO üyeliğine kapı aralamıyor. NATO müzakereleri kapsamında artan ilişkiler, parlamento ayağı ile desteklenecek. Türkiye-İsveç Parlamentoları arasında dostluk grubu kurulacak. Liderler arası trafiğe Meclis başkanları arası diyalog da eklenecek. 17-18 Ocak tarihlerinde İsveç Parlamentosu Başkanı Andreas Norlen Türkiye’yi ziyaret edecek. Ocak ayında İsveç Savunma Bakanı Carl Anders Peter Hultqvis Türkiye’ye gelecek. TBMM Dışişleri Komisyonu da ocak ya da şubatta İsveç’e gidecek.

Keneş kararı üyeliğe engel

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, İsveç'in NATO üyeliği sürecini değerlendirdi. PKK ve FETÖ'nün bundan sonra İsveç'te eskisi gibi rahat alan bulamayacağını kaydeden Kılıç, “Bülent Keneş hakkındaki yargı kararı İsveç'in NATO üyeliğine engel” diye konuştu. TBMM'nin 15 Temmuz'da vurulan bölümlerini görünce Billström ve ekibinin yüzünde şaşkınlık olduğunu anlatan Kılıç, Keneş'in 15 Temmuz'dan 8 gün önce darbe çağrışımı yapan paylaşımının da heyetle paylaşıldığı bilgisini verdi.

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