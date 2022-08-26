Dünya Helsinkide terör örgütü PKK/YPG yandaşları İsveç Finlandiya ve Türkiye aleyhine gösteri yaptı
AVRUPA

Helsinki'de terör örgütü PKK/YPG yandaşları İsveç Finlandiya ve Türkiye aleyhine gösteri yaptı

Finlandiya Dışişleri Bakanlığı önünde toplanan PKK/YPG'li terör yandaşları, NATO üyeliği konusunda Finlandiya ve İsveç'in, Türkiye'nin taleplerini kabul etmemesini ve NATO'ya girmemesini istedi.

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Haber Merkezi AA
Helsinkide terör örgütü YPG/PKK yandaşları İsveç Finlandiya ve Türkiye aleyhine gösteri yaptı
PKK yandaşları Finlandiya'da gösteri yapıyor.

Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in NATO Madrid Zirvesi'nde imzaladığı Üçlü Muhtıra çerçevesinde kurulan Daimi Ortak Mekanizma'nın ilk toplantısının Finlandiya'da yapılmasına da karşı çıkan terör yandaşları, gösteride terör örgütü YPG/PKK'yı simgeleyen bez parçaları taşırken terör örgütü eli kanlı terörist Abdullah Öcalan'ın posterini açtı.

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Finlandiya Başbakanlık Müşteşarı Jukka Salovaara, bugün yapılacak toplantı için Türk heyetinin Finlandiya’ya geldiğini ve toplantı yeri ile saati hakkında güvenlik nedeniyle bilgi verilmeyeceğini belirtmişti.

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