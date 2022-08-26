Helsinki'de terör örgütü PKK/YPG yandaşları İsveç Finlandiya ve Türkiye aleyhine gösteri yaptı

Dünya

Sel felaketinde ölüm sayısı 1000'e yaklaşan Pakistan'da ulusal acil durum ilan edildi

Pakistan hükümeti, sellerin şu ana kadar 343'ü çocuk olmak üzere 937 vatandaşın canını alması ve en az 30 milyon kişiyi evsiz bırakmasının ardından ulusal acil durum ilan etti.