Dünya Her savunması ayrı bir kriz Kaossuz olmazmış
AMERİKA

Her savunması ayrı bir kriz: Kaossuz olmazmış

Afganistan’daki kaçış ve tahliye rezaletiyle zor durumda kalan ABD Başkanı Biden, “Afganistan’dan kaos olmaksızın ayrılmanın yolu yoktu” diyerek yine tepki çekti. Biden, Kabil’de Amerikan uçaklarından düşerek hayatını kaybeden Afganlarla ilgili soruyu ise geçiştirdi.

Dış Haberler Yeni Şafak
​Her savunması ayrı bir kriz: Kaossuz olmazmış
Biden’ın Kabil havalimanından kalkış yapan Amerikan uçaklarından düşerek feci şekilde can veren Afganlara ilişkin soruyu geçiştirmesi eleştiri oklarıyla karşılandı.

ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan’da Taliban karşısında yaşadığı fiyasko sonrasında kendisine yöneltilen eleştiriler karşısında çırpındıkça batıyor. Hafta başında Afganistan’da yaşanan krize ilişkin yaptığı konuşmanın ağır eleştiriler almasının ardından Biden, Amerikan ABC kanalına çıktığı yayında “Afganistan’dan kaos olmaksızın ayrılmanın yolu yoktu” çıkışıyla eleştiri şimşeklerini bir kez daha üstüne çekti. Moderatörün “Afganistan’dan ayrılma sürecinin daha iyi yönetilebileceğine inanmıyor musunuz?” sorusuna karşı ABD Başkanı “Sanmıyorum. Bu süreç, ardından kaosun ortaya çıkmadığı bir şekilde ele alınabilirdi, bunun bir yolu olduğu fikri var ama bunun nasıl olacağını bilmiyorum” diyerek kriz karşısında yönetiminin acziyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Joe Biden
Joe Biden

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TRUMP’TAN NE FARKI VAR

  • ABD Başkanı kendisini hedef alan sert eleştiriler üzerine, Afganistan’daki son ABD vatandaşı tahliye edilene kadar Amerikan askerlerinin ülkede kalacağı vurgusunu yapmak zorunda kaldı ve çıkış tarihinin 31 Ağustos tarihinden ötesine sarkabileceği sinyalini verdi. Biden’ın Kabil havalimanından kalkış yapan Amerikan uçaklarından düşerek feci şekilde can veren Afganlara ilişkin soruyu geçiştirmesi de eleştiri oklarıyla karşılandı. Öte yandan CNN’de yayımlanan bir analizde Biden, benimsediği iç ve dış politika uygulamalarından ötürü selefi Donald Trump’a benzetildi. Afganistan’daki kaostan ötürü itibarının ve yetkinliğinin sorgulandığı belirtilen analizde, Biden’ın seçim sürecinde bencil politikalarla ve uluslararası işbirliğinden uzak olmakla eleştirdiği Trump’ın “Önce Amerika” yaklaşımını benimsemeye başladığına işaret edildi. Eleştiriler arasında “Madem Trump’ın politiklarını benimseyecekti neden Biden’a oy verdik” yorumları da yer aldı.
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