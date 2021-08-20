​Her savunması ayrı bir kriz: Kaossuz olmazmış

ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan’da Taliban karşısında yaşadığı fiyasko sonrasında kendisine yöneltilen eleştiriler karşısında çırpındıkça batıyor. Hafta başında Afganistan’da yaşanan krize ilişkin yaptığı konuşmanın ağır eleştiriler almasının ardından Biden, Amerikan ABC kanalına çıktığı yayında “Afganistan’dan kaos olmaksızın ayrılmanın yolu yoktu” çıkışıyla eleştiri şimşeklerini bir kez daha üstüne çekti. Moderatörün “Afganistan’dan ayrılma sürecinin daha iyi yönetilebileceğine inanmıyor musunuz?” sorusuna karşı ABD Başkanı “Sanmıyorum. Bu süreç, ardından kaosun ortaya çıkmadığı bir şekilde ele alınabilirdi, bunun bir yolu olduğu fikri var ama bunun nasıl olacağını bilmiyorum” diyerek kriz karşısında yönetiminin acziyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

REKLAM

Joe Biden

DÜNYA Havaalanında trajedi: Taliban ile ABD arasında sıkıştılar

TRUMP’TAN NE FARKI VAR