Dünya Her şeye rağmen Enkazda doğum günü
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Her şeye rağmen: Enkazda doğum günü

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından, Gazze’de günlük hayat normale dönmeye başladı. Evleri ve iş yerleri başlarına yıkılan Filistinliler hayatlarına kaldıkları yerden devam etmeye çalışıyor. Umutları tükenmeyen Filistinliler, yıkılan binaların molozlarının üstünde ya mesleklerine devam ediyor ya da doğum günü kutluyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Her şeye rağmen: Enkazda doğum günü
Gazze’de evleri yıkılan Filistinli aile, 13 yaşındaki oğulları Mahmud’un doğum gününü böyle kutladı.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda evleri yıkılan Filistinli aile, 13 yaşındaki oğulları Mahmud’un doğum gününü evlerinin enkazı üzerinde kutladı. Enkazdan çıkardıkları briketleri üst üste koyarak masa yapan, üzerine de doğum günü pastasını yerleştiren Sabbih ailesi, balonlar ve doğum günü süsleriyle de taş yığınları arasında sıcak ve renkli bir görüntü oluşturdu. Aile, her durumda mutlu olabilmeyi ve dik durabilmeyi öğretmek istedikleri oğulları Mahmud’un arkadaşlarını da partiye davet etmeyi unutmadı.

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DEVAM EDECEĞİZ

  • Mahmud’un babası Raid Sabbih, “İsrail’in sebep olduğu tüm bu yıkıma ve yaralara rağmen oğlum Mahmud’un doğum gününü kutladık. İsrail bayram günü evimizi yıkmış, sevincimizi de vurmuştu. Ama işte şimdi bugün burada doğum günü kutluyoruz” dedi. Sabbih, evlerinin yıkılmasından duydukları hüzne rağmen bayramlarının ve kutlamalarının devam edeceğini vurguladı.

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Molozlar üstünde tıraş

İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılarda berber salonu yıkılan Filistinli Haşim el-Caruşe (33), mesleğini salonunun enkazı üzerinde yapmaya çalışıyor. Caruş, Gazze’ye düzenlediği saldırılarda berber salonunun yıkıldığını ve bölgenin görünümünün tamamen değiştiğini söyledi. İsrail’in sadece yerleşim alanlarını değil insanların geçimlerini sağladığı iş yerlerini de hedef aldığını kaydeden Caruş, saldırılarda kendisine ait olan ve 11 yıldan beri çalıştırdığı salonunun yıkıldığını, yanında çalıştırdığı 3 kişinin de geçim kaynağının yok olduğunu belirtti. Saldırılarda berber salonunun yıkılmasına rağmen pes etmediğini ve mesleğini salonunun enkazı üzerinde sürdürdüğünü belirten Caruş, tüm dünyanın Gazze’deki Filistinlileri desteklemesini dilediğini aktardı.

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