Herkes bu kareleri konuşuyor: Trump’ı yapay zeka ile tutukladılar

Donald Trump
ABD eski Başkan
Donald Trump
, 2016 seçim kampanyası sırasında, daha önce ilişki yaşadığı Stormy Daniels'a kampanya kaynaklarından usulsüz şekilde 130 bin dolarlık sus payı vermekle suçlanıyor.
Trump hakkındaki iddianamenin bu hafta kabul edilmesi ve tutuklanması bekleniyor. Eski başkanın gelecek hafta New York'taki adliye binasına getirilmesi planlanıyor.
"Salı günü tutuklanacağım" demişti
"Salı günü tutuklanacağım" demişti
Geçen hafta sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak “Salı günü tutuklanacağım” diyen Trump, şunları söylemişti:
Şimdi, yolsuz, son derece siyasi, suçları için yeni rekorlar kırmaya çalışan ve başındaki kişinin George Soros tarafından finanse edildiği Manhattan Bölgesi Başsavcılık ofisinden yapılan yasa dışı sızıntılar gösteriyor ki herhangi bir suç kanıtlanamayınca, eski ve tamamen çürütülmüş (birçok diğer savcının da çürüttüğü) masallar üzerinden, açık ara önde Cumhuriyetçi başkan adayı ve eski ABD Başkanı gelecek hafta salı günü tutuklanacak. Protesto edin, ülkemizi geri alın.
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