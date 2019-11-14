Dünya Heyetler arası görüşmede MHPli İsmail Faruk Aksu da yer aldı
AMERİKA

Heyetler arası görüşmede MHP'li İsmail Faruk Aksu da yer aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump başkanlığında gerçekleşen heyetler arası görüşmelere MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu da katıldı. Aksu, sosyal medya hesabından, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın, ABD Başkanı Donald Trump’ın daveti üzerine çalışma ziyareti için geldiği Washington'da, heyetle birlikte toplantılara katıldık" paylaşımında bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Aksu, heyetler arası görüşmeden fotoğraflar paylaştı.
Aksu, heyetler arası görüşmeden fotoğraflar paylaştı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki baş başa görüşmesi 1 saat 15 dakika sürdü. Baş başa görüşmede Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Trump'ın eşi Melania Trump da yer aldı. İki liderin görüşmesinin ardından heyetler arası görüşmelere geçildi.

1 saat 15 dakika sürdü

Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien da hazır bulundu. Görüşmenin ardından heyetler arası çalışma yemeğine geçen Erdoğan ve Trump, daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek. 1 saat 15 dakika süren baş başa görüşmelerini tamamlayan iki lider, çalışma yemekleri sonrası ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Trump'ın karşısına oturdu

ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen heyetler arası görüşmelerde MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu'nun da yer alması dikkat çekti.

Aksu sosyal medya hesabından görüşmelerin fotoğraflarını paylaştı.

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