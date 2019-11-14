Heyetler arası görüşmede MHP'li İsmail Faruk Aksu da yer aldı

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Dünyaya tanıtılan "Sındırgı Eğridere yünlü tulum peyniri", Art Of Taste’te ’Dünya Mirası Listesi’nde kayıt altına alındı

Dünyaya tanıtılan "Sındırgı Eğridere yünlü tulum peyniri", Art Of Taste’te ’Dünya Mirası Listesi’nde kayıt altına alındı. Üretici Müzeyyen Kesgin, üretim aşamasının zor olduğunu ancak diğer tulum peynirlerinden ayrılan birçok özelliğini belirterek, " Lezzetli bir peynir oluyor, uzun sürede dayanıyor. Yapılış tekniğinin farklı olması ve lezzeti peynirimizi diğer tulum peynirlerinden ayıran özellik. Tulum peynirlerinde deri kısmı içeride kalırken biz de tam tersine yünlü kısmı içeride kalıyor. Bu kültürün Dünya Mirası Listesi’ne alınması bizleri de mutlu etti" dedi.