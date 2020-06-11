Heykeller kaldırılmaya başlandı: Irkçı mirasın izi heykeller tek tek yıkılıyor

ABD’de George Floyd’un ırkçı polisşiddeti sonucu öldürülmesiyle başlayan eylemlerin Avrupa’ya yayılmasının ardından kıtanın kanlı ırkçı ve sömürgeci geçmişini hatırlatan heykeller protestocuların hedefi haline geldi. Özellikle İngiltere ve Belçika’da birçok heykel ya tahrip edildi ya da kaldırılması için imza kampanyaları başlatıldı. Bristol kentinde köle taciri Edward Colston’un Bristol’deki heykelinin göstericiler tarafından yıkılması ve ardından nehre atılması sonrasında İngiltere ve Belçika’da ırkçı tarihi hatırlatan heykeller kaldırılmaya başlandı. Polis heykelin yıkılmasıyla ilgili soruşturma başlatırken, başkent Londra’daki eski Başbakan Winston Churchill’in heykeli de saldırıya uğramıştı. Churchill adının çizildiği heykelin kaidesine de “Bir ırkçıydı” ifadesi yazılmıştı.

KÖLE TACİRİ YERİNDEN SÖKÜLDÜ

İngiltere’de artan tepikler üzerine bir başka köle taciri Robert Milligan’ın Londra’daki heykeli de protestolar sonrasında kaldırıldı. Heykelin bulunduğu alanın sahibi Canal ve River Vakfının düzenlenen imza kampanyasına destek vermesiyle söküm işlemine geçildi. Akşam West India Quay bölgesine gelen işçiler, çalışmalara başladı. Kaidesinden ayrılan heykel, vinçle yere indirilerek götürüldü. Heykelin sökülmesi için imza kampanyası başlatan Tower Hamlets semti meclis üyesi Ehtasham Haque,Milligan’ın 1809’da öldüğünden, 526 kölesi olduğundan bahseden Haque, “Heykel onu övmek için yapılmıştı. 21. yüzyılda medeni bir toplumda yerinin olmaması gerekiyor” dedi.

KATİL KRALIN HEYKELİ KALDIRILDI

Belçika’da da 19. yüzyıl sonunda Kongo’da milyonlarca Afrikalı’yı katleden Kral 2. Leopold’ün Anvers şehrindeki heykeli, saldırıya uğradıktan sonra vinçle kaldırıldı. Heykelin restore edilmek üzere Middelheim Müzesi deposuna kaldırıldığı ve daha sonra müzede sergileneceği bildirildi. Öte yandan Brüksel’deki Kraliyet Sarayı’nın yakınlarında bulunan Kral 2. Leopold heykelinin üzerine, “Katil”, “Özür dileriz”, “Bu adam 15 milyon kişiyi katletti” ve “Siyahilerin hayatı değerlidir” yazıldı. Belçika’da Kongo’nun sömürge olduğu dönemde görevde olan Kral 2. Leopold’un heykellerinin sokaklardan kaldırılması için kampanya yürütülüyor.

Kolomb’un kafasını uçurdular

Kristof Kolomb’un heykeli

ABD’nin Massachussets eyaletine bağlı Boston kentinde, Amerika’yı keşfeden İtalyan kaşif Kristof Kolomb’un heykelinin başı kesildi. Boston’da 2006’da da Kolomb heykelinin başı kesilmişti. Virginia eyaletinde önceki gün de Floyd gösterilerinde protestocular Kolomb heykelini kırıp göle atmıştı.