Hibe silahla gerginlik peşinde: ABD'den 59 saldırı helikopteri ile 350 tank

İsviçre'de peçe referandumu

İsviçre'de yapılan referandumda seçmenler, 'Yüzü tamamen örtme (peçe) yasağına evet' inisiyatifini, yüzde 52'lik oyla kabul etti. Nüfusu 8,6 milyon olan İsviçre halkının sadece yüzde 5'ini oluşturan Müslümanlara yönelik bir yasak daha referandumda geçti. Ülkede 2009'da yapılan referandum sonucu, halkın yüzde 57,5'i yeni minare yapımına karşı oy kullanmıştı.



