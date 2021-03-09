Dünya Hibe silahla gerginlik peşinde ABDden 59 saldırı helikopteri ile 350 tank
AVRUPA

Hibe silahla gerginlik peşinde: ABD'den 59 saldırı helikopteri ile 350 tank

Hibe silahla gerginlik peşinde: ABD'den 59 saldırı helikopteri ile 350 tank

Yunanistan, ABD’nin verdiği hibe silahlarla Türkiye sınırına 20 km mesafedeki Dedeağaç’a askeri yığınağa devam ediyor. ABD son olarak Atina’ya, içinde 59 saldırı helikopteri ile 350 adet tankın olduğu yeni silahlar hibe etti. Doğu Akdeniz’de Türkiye’ye karşı paniğe kapılan Yunanistan, nisanda binlerce askerle yapacağı tatbikatla gerginliği tırmandırma peşinde.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Yunan medyası Washington’un Atina’ya yeni hibe etmesi planlanan muhtemel silahların detaylarını paylaştı. ABD’nin Yunanistan’a hibe etmeyi planladığı silahlar arasında, “9 adet AH-64D Apache saldırı helikopteri, 50 adet OH-58D saldırı helikopteri ,350 adet M-2A2 zırhlı personel taşıyıcı paletli tank, 60 adet MLRS paletli roketatar,120 adet M-109A5 paletli Obüs tipi tank, 198/M-119 kısa menzilli top, HEMTT mühimmat taşıyıcı araç, MRAP zırhlı personel taşıyıcı araç" bulunuyor.

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Washington’ın Yunanistan’a hibe edilmesi planlanan silahların teslimatının Başbakan Kiryakos Miçotakis’in ABD ziyareti sonrası netleşeceği ifade edildi. ABD’nin Atina Büyükelçiliği’nin Savunma İşbirliği Ofisi, Yunanistan Özel Kuvvetleri’ne 9 milyon dolar değerinde askeri yardım yapmıştı. Washington silah hibe programı dışında adeta Yunanistan’ı bir askeri üsse dönüştürecek adımlarını da sıklaştırıyor. Yunanistan ve ABD’nin Nisan ayında 1,5 ay sürecek Batı Trakya tatbikatı öncesinde Dedeağaç’ta da hareketlilik arttı.

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