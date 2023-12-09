Hikayesi hep anlatılacak

Arir’in arkadaşı Ahmed el-Nauk, X sosyal medya hesabından, Arir’in Gazze hakkında konuştuğu bir videoyu paylaşarak, “Sen kazandın Rıfat ve biz kaybettik. Sen şimdi, bizden farklı olarak daha iyi bir yerdesin. Artık seni kıskanıyorum ve kendim için üzülüyorum” ifadelerini kullandı. Nauk’un paylaştığı videoda, bir çevrimiçi görüşmede Gazze’deki durumu anlatan Arir, şunları söylüyor: “Çok zor ve karanlık bir süreç. Su yok, Gazze’den dışarı çıkamıyoruz. Ne yapmamız gerekiyor toplu bir şekilde intihar mı edelim, İsrail’in istediği bu mu? Ben bunu yapmayacağım. Ben bir akademisyenim ve evimdeki en sert şey büyük ihtimalle kitap ayracı. Ama İsrail bizi suçluyor, katletmek için kapı kapı dolaşıyor. Yapabileceğim en son şey de olsa kitap ayracımı İsrail askerlerine karşı kullanacağım. Herkes çaresiz hissediyor ve kaybedecek bir şeyimiz yok.”