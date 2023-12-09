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Dünya

Hikayesi hep anlatılacak

“Biz Sayı Değiliz” inisiyatifinin kurucusu Gazzeli akademisyen, şair ve yazar Rıfat el-Arir, İsrail bombardımanında hayatını kaybetti. Arir, sosyal medya platformu X’teki hesabında, “Eğer ölmem gerekiyorsa, hikayemi anlat” isimli şiirini paylaşmıştı.

04:00 - 9/12/2023 السبت
Güncelleme: 23:24 - 8/12/2023 الجمعة
Yeni Şafak
Rıfat el-Arir.
Rıfat el-Arir.

Gazzeli akademisyen, şair ve yazar, “Biz sayı değiliz” inisiyatifinin kurucusu Rıfat el-Arir, terör devletinin bombardımanında hayatını kaybetti. Gazze İslam Üniversitesinde İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim görevlisi Arir’in ölümü yerel basın ile Filistinli sanatçı ve aktivistlerin sosyal medya hesaplarından duyuruldu. El-Arir’in bulunduğu bölgenin işgalci ordu tarafından özellikle hedef alındığı belirtildi.

Sen kazandın Rıfat

Arir’in arkadaşı Ahmed el-Nauk, X sosyal medya hesabından, Arir’in Gazze hakkında konuştuğu bir videoyu paylaşarak, “Sen kazandın Rıfat ve biz kaybettik. Sen şimdi, bizden farklı olarak daha iyi bir yerdesin. Artık seni kıskanıyorum ve kendim için üzülüyorum” ifadelerini kullandı. Nauk’un paylaştığı videoda, bir çevrimiçi görüşmede Gazze’deki durumu anlatan Arir, şunları söylüyor: “Çok zor ve karanlık bir süreç. Su yok, Gazze’den dışarı çıkamıyoruz. Ne yapmamız gerekiyor toplu bir şekilde intihar mı edelim, İsrail’in istediği bu mu? Ben bunu yapmayacağım. Ben bir akademisyenim ve evimdeki en sert şey büyük ihtimalle kitap ayracı. Ama İsrail bizi suçluyor, katletmek için kapı kapı dolaşıyor. Yapabileceğim en son şey de olsa kitap ayracımı İsrail askerlerine karşı kullanacağım. Herkes çaresiz hissediyor ve kaybedecek bir şeyimiz yok.”

EĞER ÖLÜRSEM HİKAYEMİ ANLAT

Filistinli şair Arir’in X sosyal medya hesabından 1 Kasım’da, “Eğer ölmem gerekiyorsa, hikayemi anlat” isimli şiirini paylaştığı görülüyor. Şiire “Eğer ölmem gerekiyorsa, hikayemi anlatmak için yaşamalısın” dizeleriyle başlayan Rıfat, “Eğer ölmem gerekiyorsa umut getirsin, Bir masal olsun” dizeleriyle sona erdiriyor. Filistinli şairin dizeleri, ölümünün ardından binlerce sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşıldı.



#İsrail
#Gazze
#Filistin
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