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Dünya

Hindistan'da askeri üsse silahlı saldırı: 4 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'ın Punjab eyaletindeki askeri üsse yönelik silahlı saldırı gerçekleştirildi. Yerel saatle 04.35'te düzenlenen saldırıda 4 kişi yaşamını yitirdi.

12:06 . 12/04/2023 Çarşamba
AA
Hindistan'da askeri üsse silahlı saldırı

Hindistan'da askeri üsse silahlı saldırı

Hindistan'ın kuzeyindeki Punjab eyaletindeki askeri üsse yönelik silahlı saldırıda dört kişi hayatını kaybetti.


Ordu sözcüsü yaptığı açıklamada, Bathinda bölgesindeki askeri üsse yerel saatle 04.35'te silahlı saldırı düzenlendiğini belirtti.


Sözcü, saldırıda 4 kişinin öldüğünü ifade ederek, üssün çevresinde saldırganları arama çalışmalarının devam ettiğini söyledi.


Bathinda'da üst düzey polis yetkilisi Gulneet Singh Khurana, NDTV'ye polis ekibinin askeri üssün dışında beklediği bilgisini paylaşarak, olayın terör saldırısından çok "kişisel husumetten" kaynaklandığı ihtimali üzerinde durduklarını ifade etti.

#Hindistan
#Askeri
#saldırı
8 dakika önce
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