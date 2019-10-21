Dünya Hindistanda kopya çekmesinler diye öğrencilerin başına koli geçirildi
ASYA

Hindistan'da kopya çekmesinler diye öğrencilerin başına koli geçirildi

Hindistan'da bir lisede kopya çekilmesini önlemek için öğrencilerin başlarına koli geçirildi. Okul yönetimi daha sonra tepki çeken görüntülere ilişkin özür diledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Öğrencilerin başına koli geçirildi.
Öğrencilerin başına koli geçirildi.

Hindistan'da bir lise, kimya sınavında kopya çekmelerini önlemek için öğrencilerin başına koli geçirdi. Okul yönetimi sonradan internette viral olan ve tepki çeken fotoğraflar için özür diledi.

Karnataka eyaletindeki Bhagat Pre-University College'ın idari sorumlularından M.B. Satish, öğrencilerin bir tarafı açık kolileri başlarına kendi rızalarıyla geçirdiğini öne sürerek "Hiçbir zorlama yoktu. Zaten fotoğraflardan da görebileceğiniz gibi bazı öğrenciler takmıyor. Takanların bazıları da 15-20 dakika sonra çıkardı. Bir saat sonra da biz tüm öğrencilerden kolileri çıkarmasını istedik" diye konuştu.

İnsanlık dışı

Hindistan medyasında yer alan haberlere göre, eyalet yetkilileri fotoğrafların sosyal medyaya düşmesinden sonra sınav sürerken okula giderek duruma müdahale etti. Eyaletin Orta Eğitim Dairesi Müdür Yardımcısı S.C. Peerjade, uygulamayı "insanlık dışı" diye niteledi.

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