Dünya Hindistanda otoparkta yangın 300 araç alev alev yandı
ASYA

Hindistan’da otoparktaki 300 araç alev alev yandı

Hindistan’da otoparkta yangın: 300 araç alev alev yandı

Hindistan'da Karnataka eyaletinin başkenti Bangalore'deki hava gösterisinin yapıldığı bölgede park halindeki 300 araç yandı.

Haber Merkezi IHA
Bangalore'deki bir otoparkta küle dönüşen yüzlerce araç.
Bangalore'deki bir otoparkta küle dönüşen yüzlerce araç.

Hindistan’ın Bangalore şehrindeki bir otoparkta çıkan bir yangında 300 araç yandı.

Hindistan’ın Bangalore şehrinde ‘Aero India Show’ gösterisinin gerçekleştiği alandaki otoparkta yangın çıktı. Konuya dair açıklama yapan Yangın ve Acil Durumlar Servisi Yöneticisi MN Reddi, kaza sonucu 300 aracın yandığını belirtti. Yangının kontrol altına alındığını aktaran Reddi soğutma çalışmalarının ise hala devam ettiğini kaydetti. Yangının kuru otların olduğu bölgede çıktığını, rüzgarın etkisiyle araçlara sıçradığını belirten Reddi olay sonucu ölü ya da yaralının olmadığını ifade etti.

Otoparkta yangın: 300 araç kül oldu
OYNAT 02:06
Otoparkta yangın: 300 araç kül oldu
Hindistan'da Karnataka eyaletinin başkenti Bangalore'deki hava gösterisinin yapıldığı bölgede park halindeki 300 araç yandı.
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GÖSTERİ HAZIRLIĞI YAPAN UÇAKLAR ÇARPIŞMIŞ; 1 PİLOT HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Hindistan Hava Kuvvetleri’nin (INF) ‘Surya Kiran’ isimli uçak gösteri takımına ait iki uçak Salı günü, ‘Aero India Show 2019’ gösteri hazırlıkları sırasında havada çarpışmış, 1 pilot hayatınnı kaybetmişti.

DHA
Hindistan'da bir otoparkta yangın çıktı.

DHA
Çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

DHA
Yangında yüzlerce araç alev aldı.

DHA
Güçlükle kontrol altına alınan yangın, hava gösterilerinin yapıldığı alanda çıktı.
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