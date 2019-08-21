Dünya Hindistanda sel mağdurlarına gıda taşıyan helikopter düştü 3 ölü
ASYA

Hindistan’da sel mağdurlarına gıda taşıyan helikopter düştü: 3 ölü

Hindistan’da sel mağdurlarına gıda taşıyan helikopter, elektrik tellerine çarparak düştü. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi DHA
10 bin kişinin tahliye edildiği selde, 58 kişi yaşamını yitirdi.
10 bin kişinin tahliye edildiği selde, 58 kişi yaşamını yitirdi.

Hindistan’da sel mağdurlarına gıda taşıyan helikopter, elektrik tellerine çarparak düştü. Helikopterdeki 3 kişinin de sağlık durumunun iyi olduğu belirtilmişti, ancak yetkililerin yaptığı açıklamada, 3 kişinin de öldüğü belirtildi.
Hindistan’da Uttarakhand eyaletindeki sel mağdurlarına gıda taşıyan helikopter, elektrik tellerine çarptıktan sonra kontrolden çıkarak düştü. Helikopterdeki 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

5 eyaleti sel vurdu

Hindistan’da aşırı yağışlar sonucu oluşan selde, 5 eyalette 58 kişi hayatını kaybetti. 10 bin kişinin ise sel bölgelerinden tahliye edildiği belirtildi. Hindistan’ın, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Pencap, Yamuna ve Delhi bölgelerinde etkili olan aşırı yağışlar sele dönüştü. 10 bin kişinin tahliye edildiği selde, 58 kişi yaşamını yitirdi. Uttarakhand bölgesinde çok sayıda okulun tatil edildiği bilgisi verildi.
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