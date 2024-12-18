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Hindistan'da vatandaşlara çağrı yapıldı: 'Evden çıkmayın'

Hindistan'da vatandaşlara çağrı yapıldı: 'Evden çıkmayın'

12:4918/12/2024, Çarşamba
AA
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Yeni Delhi'de hava kirliliği nedeniyle vatandaşlara "evden çıkmayın" çağrısı yapıldı.
Yeni Delhi'de hava kirliliği nedeniyle vatandaşlara "evden çıkmayın" çağrısı yapıldı.

Hindistan'da yetkililer, başkent Yeni Delhi'deki hava kirliliği nedeniyle vatandaşlara mümkün olduğunca "evden çıkmamaları" uyarısında bulundu. Hava kirliliğinin halk sağlığı üzerinde Kovid-19'dan daha zararlı etkiler bırakabileceği bildirildi.

Teknoloji şirketi IQAir'in verilerine göre, başkent Yeni Delhi'deki Hava Kalitesi Endeksi (AQI) "tehlikeli" olarak belirlenen 300 limitini aşarak 581'e yükseldi.


Hava kirliliği nedeniyle vatandaşların nefes alma güçlüğü, gözlerde ve boğazda kaşıntı gibi şikayetler yaşayabileceğini belirten yetkililer, kapalı alanlarda kalınması çağrısı yaptı. IQAir yetkilisi Frank Hammes, Yeni Delhi'deki hava kirliliğinin halk sağlığı üzerinde Kovid-19'dan daha büyük etkiler bırakabileceğini kaydetti.



Hibrit modele geçişler artıyor

Halk sağlığı uzmanları, dışarı çıkmak zorunda olan vatandaşlara maske takmaları tavsiyesinde bulundu. "Aşamalı Mücadele Eylem Planı (GRAP)" kapsamında, çoğu okul eğitimde hibrit modele geçerken, tüm inşaat ve yıkım faaliyetleri geçici olarak yasaklandı.



Yeni Delhi ve civarındaki eyaletler, her kış egzoz gazları, odun, kömür ya da anız yakımı ve rüzgar hızının düşük olması nedeniyle yüksek oranda hava kirliliğiyle karşı karşıya kalıyor.


#Hava Kirliliği
#Hindistan
#Yeni Delhi

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