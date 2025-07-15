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Hindistan'dan Boeing uçakları ile ilgili dikkat çeken karar

Hindistan'dan Boeing uçakları ile ilgili dikkat çeken karar

09:1715/07/2025, Salı
DHA
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Hindistan'da ‘Boeing 787 ve 737 tipi uçakların yakıt anahtarlarının kontrol edilmesi'ne karar verildi.

Hindistan'
da geçen ay düşen uçağa ilişkin hazırlanan ön soruşturma raporunda, uçağın her iki motoruna giden yakıt akışının kesildiğinin tespit edilmesi üzerine, tüm Boeing 787 ve 737 tipi uçakların yakıt anahtarlarının kontrol edilmesine karar verildi.


Hindistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (DGCA), ülkedeki Boeing 787 ve 737 tipi uçakların yakıt anahtarlarının 21 Temmuz'a kadar incelenmesi talimatını verdi.







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