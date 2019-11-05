Dünya Hint siyasetçi Hindistandaki ineklerin sütünde altın bulundu
ASYA

Hint siyasetçi: Hindistan'daki ineklerin sütünde altın bulundu

Hint basınındaki haberlerde, halka açık bir etkinliğe katılan BJP'li siyasetçi Goş, "Hindistan'daki ineklerde, yabancı ineklerden farklı olarak özel bir damar bulunduğunu" savundu.

Haber Merkezi AA
Hint siyasetçiden &quot;Hindistan'daki ineklerin sütünde altın bulunduğu&quot; iddiası.
Hint siyasetçiden "Hindistan'daki ineklerin sütünde altın bulunduğu" iddiası.

Hindistan Halk Partisinin (BJP) Batı Bengal Başkanı Dilip Goş, Hindistan'daki ineklerin sütünde altın bulunduğunu ve bu sütten içenlerin zengin ve sağlıklı olacağını iddia etti.

Hindistan Halk Partisinin (BJP) Batı Bengal Başkanı Dilip Goş.

Bazı kullanıcılar "komik" buldu

BJP'li siyasetçi, yurt dışından getirilen inekler hakkında ise "inek değil bir çeşit canavar" benzetmesinde bulunarak, "Bunlar bizim anne ineğimiz değil. Bizim teyzemiz. Böyle teyzelere ibadet edersek ülkemiz için iyi olmaz" ifadelerini kullandı.

Dilip Goş'un açıklamaları sosyal medyada gündem olurken, çok sayıda kullanıcı politikacının ifadelerini "akıl dışı" olarak nitelendirdi.

Bazı kullanıcılar açıklamaları "komik" bulurken bazıları ise kınadı.

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