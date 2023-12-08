Hizbullah İsrail'e ait 11 askeri noktaya saldırı düzenledi

11 Kasım’daki İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında Türkiye’nin girişimiyle kurulan ve 8 ülkenin dışişleri bakanlarının yer aldığı “Gazze Temas Grubu” üç haftadır katliamı durdurmak için diplomasi yürütüyor. Grup, en kritik görüşmeyi İsrail’e kayıtsız şartsız destek veren ABD ile bugün yapacak.