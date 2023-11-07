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Dünya

Hizbullah roketleri peş peşe fırlattı: Lübnan-İsrail sınırında karşılıklı saldırılar gerçekleştirildi

İsrail ile çatışan Hizbullah'ın işgal altındaki Golan Tepeleri ve civarına en az sekiz roket fırlattığı ve İsrail'in de topçu atışlarıyla karşılık verdiği bildirildi.

18:43 - 7/11/2023 Salı
AA
Hizbullah'tan İsrail'e füze saldırısı (Arşiv)

Hizbullah'tan İsrail'e füze saldırısı (Arşiv)

İsrail ile çatışan Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail'e doğru roketler fırlattı.

Hizbullah, İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri ve civarına en az 8 roket fırlatırken, roketlerin bazısı İsrail hava savunma sistemi tarafından havada vuruldu.

İsrail ordusu, Hizbullah'ın saldırısına ağır topçu atışlarıyla karşılık vermeye başladı.

Bölgedeki AA muhabirinin aktardığı bilgilere göre, Lübnan'ın güneyinde İsrail sınırında bulunan Mercayun ilçesinin Ahmediye beldesinde bir saldırı medyana geldi.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan topraklarından atılan 20 roket nedeniyle İsrail'in kuzeyinde sirenlerin çaldığı belirtildi.

Saldırıda can kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmeyen açıklamada, İsrail güçlerinin roketlerin atıldığı yerlere topçu atışı düzenlediği kaydedildi.


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Eli kanlı İsrail ordusu savaşın ikinci ayına girerken gece boyu Gazze'deki sivillerin üzerine bomba yağdırmayı sürdürüyor. İsrail savaş uçakları ve topları, Gazze Şeridi'nin yönelik savaşın ikinci ayına girerken kentin çeşitli bölgelerinde sivil vatandaşların evlerini hedef aldı, aralarında çocuklar ve kadınların olduğu onlarca sivil Filistinlinin ölümüne neden oldu. 7 Ekim'den bu yana İsrail ordusunun saldırılarında 10 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti. İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant'ın, Gazze'de yürütülen kara operasyonu için ek operasyonel planları onayladığı belirtildi. "Gazze'ye 30 bin ton patlayıcı atıldı, her 1 kilometreye 82 ton patlayıcı düşüyor." diyen Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, kentteki hastanelerin yarısının ve ilkyardım merkezlerinin yüzde 62'sinin hizmet dışı kalarak çalışmalarını durdurduğunu vurguladı.


#hizbullah
#israil
#Lübnan
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