Hizbullah terör devleti İsrail'i kamikaze İHA ile vurdu

İşgalci İsrail ordusunun Gazze'de yaptıkları katliamlarda kendilerine sınır konmadığı ortaya çıktı. Altı İsrail askeri, gerçekleştirdikleri katliamlarda kendilerine verilen sınırsız şiddet izinlerini anlattı. Söz konusu savaş suçlusu askerler; diledikleri gibi öldürebiliyor, evleri ateşe verebiliyor ve öldürdükleri insanların cesetlerini sokaklarda bırakabiliyor. Askerlerin komutanlarının izniyle gerçekleştirdiği insanlık dışı tüm eylemleri işgal ordusunun barbarlığını ilk ağızdan gözler önüne serdi.