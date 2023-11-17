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Dünya

Hizbullah'tan İsrail'e ait askeri noktalara saldırı

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi'nin, İsrail'e ait askeri noktalara saldırı düzenlediği belirtildi. Saldırıda tüm noktaların "tam isabetle" vurulduğu belirtilen açıklamada, İsrail'in can kayıpları hakkında herhangi bir bilgiye yer verilmedi.

07:38 - 17/11/2023 Cuma
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Hizbullah, İsrail ordusuna ait sınırdaki askeri noktalara yönelik saldırılar hakkında yazılı bir açıklama yaptı.


Açıklamada, sınırdaki İsrail'in Misgav Am, Cel El-Alam, Bayda Blida, Yiftah ve Metula askeri noktalarına "uygun silahlarla" saldırı gerçekleştirildiği kaydedildi.


Saldırıda tüm noktaların "tam isabetle" vurulduğu belirtilen açıklamada, İsrail'in can kayıpları hakkında herhangi bir bilgiye yer verilmedi.


İsrail ordusu karşılık verdi


Lübnan resmi haber ajansı NNA da İsrail savaş uçaklarının, ülkenin güneyinde yer alan bazı bölgeleri bombaladığını duyurdu.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 76 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.




#hizbullah
#israil
#Lübnan
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