Hizbullah'tan İsrail'in askeri üssüne füzeli saldırı

Hizbullah, İsrail güçlerine yönelik saldırı hakkında açıklama yaptı.

İsrail jetleri alçak uçuş yaptı

İsrail jetleri alçak uçuş yaptı

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail'e ait savaş uçakları Lübnan hava sahasını ihlal ederek ülkenin güney bölgelerine alçak uçuşlar gerçekleştirdi.

Bu sırada ses duvarını aşan savaş uçakları sonik patlamalara neden oldu.