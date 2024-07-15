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Dünya

Hizbullah'tan İsrail'in askeri üssüne füzeli saldırı

Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyinden terör devleti İsrail'in sınır hattında yer alan askeri üssüne saldırı düzenlediğini açıkladı.

13:09 - 15/07/2024 lundi
AA
Arşiv
Arşiv

Hizbullah, İsrail güçlerine yönelik saldırı hakkında açıklama yaptı.


Açıklamada, İsrail'in sınır hattı üzerinde yer alan Branit Askeri Üssü'nün füzelerle tam isabet hedef alındığı belirtildi.


İsrail jetleri alçak uçuş yaptı


Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail'e ait savaş uçakları Lübnan hava sahasını ihlal ederek ülkenin güney bölgelerine alçak uçuşlar gerçekleştirdi.


Bu sırada ses duvarını aşan savaş uçakları sonik patlamalara neden oldu.


İsrail ordusu ile 8 Ekim 2023'ten beri Lübnan'ın güneyindeki sınır hattında yaşanan çatışmalar nedeniyle 369 Hizbullah mensubu öldü.




#israil
#Lübnan
#Hizbullah
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