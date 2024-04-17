Hollanda Başbakanı Rutte: Türkiye ile iyi ilişkiler, AB ve Hollanda için önemli

Rusya'nın son haftalarda sürekli olarak füze ve dronlar ile Ukrayna'daki kentlere ve enerji sistemine saldırdığını kaydeden Rutte, "Bu nedenle Ukrayna'nın acilen daha fazla askeri desteğe, özellikle de hava savunmasına ihtiyacı var." ifadesini kullandı.
Rutte, AB Zirvesi öncesi basına yaptığı açıklamada ise, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Avrupa için büyük bir tehlike oluşacağına dikkati çekti.
NATO ülkelerinin kendi stoklarını daha fazla tüketmek isteyip istemedikleri konusunda bir ikilem içinde olduklarına vurgu yapan Rutte, "Yardım konusunda gereken her şeyi yapıyoruz ama elimizde çok az var. Acil bir durumda ülkeyi savunacak bir şeylerin de kalması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.
Rutte, "Eğer Kiev için daha fazla silah anlamına gelecekse, ülkeler gerekirse NATO standardının altına düşebilir." diye konuştu.