Hollanda'nın yeni Adalet Bakanı olan PKK'lı teröristin kızı Dilan Yeşilgöz'ün fotoğrafında dikkat çeken ayrıntı

Bölücü terör örgütü PKK ve eklentili sol terörist örgütlerin militanı olarak 1984'de Hollanda'ya kaçan Yücel Yeşilgöz'ün kızı olan Dilan Yeşilgöz, Hollanda'nın yeni Adalet Bakanı oldu.

SÖZDE ERMENİ SOYKIRIMI

Daha önce yaptığı açıklamalarda Türklere ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret edilmesinin serbest olması gerektiğini savunan Yeşilgöz, 2018 yılında Hollanda'da sözde Ermeni soykırımını tanıyan 5 Türk kökenli milletvekilinden de biriydi.

ÖNÜNDE POZ VERDİĞİ FOTOĞRAF

Türkiye karşıtlığı ile öne çıkan Yeşilöz’ün önünde poz verdiği fotoğraf da bu durumun açık bir göstergesi olarak ortaya çıkıyor. Gündeme Dair Her Şey isimli platformun iddiasına göre, Dilan Yeşilöz'ün odasında duvarda asılı olan bir kadın fotoğrafı gözüküyor. Fotoğrafta, 106 yaşındaki Ermeni bir kadın, elinde AK-47 kalaşnikof silah tutuyor. Bu fotoğraf, Ermenistan'ın Karabağ'daki iddiaları için sembol bir fotoğraf niteliği taşıyor.

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Ermeni lobisi tarafından sembol kabul edilen fotoğraf 1990 yılına ait.

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CHP KADIN KOLLARINDAN TEBRİK

Hollanda'da 4 partili koalisyon hükümetinde Güvenlik ve Adalet Bakanı olarak görev yapacak olan PKK sempatizanı Dilan Yeşilgöz’e CHP kadın kolları sosyal medya hesabı üzerinden tebrik mesajı yayınladı.

CHP Kadın Kolları tarafından Hollanda’daki sözde kadın-erkek eşitliğine vurgu yapılan mesajda, "Hollanda'da kabine 14 kadın, 14 erkek üyeden oluşacak. Eşit temsil hakkının sağlanmış olmasını umutla takip ediyoruz. Hollanda'nın yeni Güvenlik ve Adalet Bakanı #DilanYeşilgözZegerius ile Kültür ve Medya Bakanı #GünayUslu’yu tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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PKK'LI TERÖRİST YÜCEL YEŞİLGÖZ KİMDİR?

Tunceli doğumlu olduğu halde sözde 'Kürdistan' doğumlu olarak kendisini tanıtan; çalışmalarında hiç bir zaman 'sözde kaçkın / ilticacı Kürt siyasetçi'lerin bölücü PKK terör örgütü'nde yaptıkları işçi ve kadın kaçakçılığından, eroin ve uyuşturucu trafiğindeki paydan bahsetmeyen sözde 'kriminolog' Yücel Yeşilgöz; bayrağı kızına teslim etmiş görünüyor.

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TERÖRİST BAŞINI DOSTUM DİYE ANLATIYOR

Bölücü terör örgütü PKK'nın ele-başı olarak ömürlük hapis yatan ve "bebek katili" unvanıyla nam salan 30 bine aşkın masum insanın katili teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın yakın arkadaşı olduğunu söyleyen Yücel Yeşilgöz, 1998'de NRC'ye verdiği röportajda aynı zamanda dostu olduğunu söylediği teröristbaşı Öcalan'ı "Apo" olarak nitelendiriyor. Yeşilgöz ayrıca kendisinin çalışkan birisi olmadığını ve içki içmeyi sevdiğini ifade etmişti.

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