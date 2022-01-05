Dünya Hollandanın yeni Adalet Bakanı olan PKKlı teröristin kızı Dilan Yeşilgözün fotoğrafında dikkat çeken ayrıntı
AVRUPA

Hollanda'nın yeni Adalet Bakanı olan PKK'lı teröristin kızı Dilan Yeşilgöz'ün fotoğrafında dikkat çeken ayrıntı

Terör örgütü PKK ve eklentili sol terör örgütlerin militanı olarak 1984’de Hollanda’ya kaçan Yücel Yeşilgöz’ün kızı Dilan Yeşilgöz, Hollanda'nın yeni Adalet Bakanı oldu. 2018 yılında sözde "Ermeni Soykırımı"nı tanıyan 5 Türkiye kökenli milletvekilinden biri olan Yeşilgöz'ün fotoğrafında dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Hollandanın yeni Adalet Bakanı olan PKKlı teröristin kızı Dilan Yeşilgözün fotoğrafında dikkat çeken ayrıntı
Dilan Yeşilgöz

Bölücü terör örgütü PKK ve eklentili sol terörist örgütlerin militanı olarak 1984'de Hollanda'ya kaçan Yücel Yeşilgöz'ün kızı olan Dilan Yeşilgöz, Hollanda'nın yeni Adalet Bakanı oldu.

SÖZDE ERMENİ SOYKIRIMI

Daha önce yaptığı açıklamalarda Türklere ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret edilmesinin serbest olması gerektiğini savunan Yeşilgöz, 2018 yılında Hollanda'da sözde Ermeni soykırımını tanıyan 5 Türk kökenli milletvekilinden de biriydi.

ÖNÜNDE POZ VERDİĞİ FOTOĞRAF

Türkiye karşıtlığı ile öne çıkan Yeşilöz’ün önünde poz verdiği fotoğraf da bu durumun açık bir göstergesi olarak ortaya çıkıyor. Gündeme Dair Her Şey isimli platformun iddiasına göre, Dilan Yeşilöz'ün odasında duvarda asılı olan bir kadın fotoğrafı gözüküyor. Fotoğrafta, 106 yaşındaki Ermeni bir kadın, elinde AK-47 kalaşnikof silah tutuyor. Bu fotoğraf, Ermenistan'ın Karabağ'daki iddiaları için sembol bir fotoğraf niteliği taşıyor.

Ermeni lobisi tarafından sembol kabul edilen fotoğraf 1990 yılına ait.
Ermeni lobisi tarafından sembol kabul edilen fotoğraf 1990 yılına ait.

PKK parayı Avrupa’da aklıyor
DÜNYA
PKK parayı Avrupa’da aklıyor

CHP KADIN KOLLARINDAN TEBRİK

Hollanda'da 4 partili koalisyon hükümetinde Güvenlik ve Adalet Bakanı olarak görev yapacak olan PKK sempatizanı Dilan Yeşilgöz’e CHP kadın kolları sosyal medya hesabı üzerinden tebrik mesajı yayınladı.

CHP Kadın Kolları tarafından Hollanda’daki sözde kadın-erkek eşitliğine vurgu yapılan mesajda, "Hollanda'da kabine 14 kadın, 14 erkek üyeden oluşacak. Eşit temsil hakkının sağlanmış olmasını umutla takip ediyoruz. Hollanda'nın yeni Güvenlik ve Adalet Bakanı #DilanYeşilgözZegerius ile Kültür ve Medya Bakanı #GünayUslu’yu tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı.

PKK arkasında Avrupa’nın olduğunu itiraf etti: 'Çatışmayı kesmeyin' dediler
DÜNYA
PKK arkasında Avrupa’nın olduğunu itiraf etti: 'Çatışmayı kesmeyin' dediler


PKK'LI TERÖRİST YÜCEL YEŞİLGÖZ KİMDİR?

Tunceli doğumlu olduğu halde sözde 'Kürdistan' doğumlu olarak kendisini tanıtan; çalışmalarında hiç bir zaman 'sözde kaçkın / ilticacı Kürt siyasetçi'lerin bölücü PKK terör örgütü'nde yaptıkları işçi ve kadın kaçakçılığından, eroin ve uyuşturucu trafiğindeki paydan bahsetmeyen sözde 'kriminolog' Yücel Yeşilgöz; bayrağı kızına teslim etmiş görünüyor.

Fransa ve İtalya'da skandal: Avrupa'nın PKK aşkı depreşti
DÜNYA
Fransa ve İtalya'da skandal: Avrupa'nın PKK aşkı depreşti

TERÖRİST BAŞINI DOSTUM DİYE ANLATIYOR

Bölücü terör örgütü PKK'nın ele-başı olarak ömürlük hapis yatan ve "bebek katili" unvanıyla nam salan 30 bine aşkın masum insanın katili teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın yakın arkadaşı olduğunu söyleyen Yücel Yeşilgöz, 1998'de NRC'ye verdiği röportajda aynı zamanda dostu olduğunu söylediği teröristbaşı Öcalan'ı "Apo" olarak nitelendiriyor. Yeşilgöz ayrıca kendisinin çalışkan birisi olmadığını ve içki içmeyi sevdiğini ifade etmişti.

Avrupa aynı kafada
DÜNYA
Avrupa aynı kafada

AB’nin terör bumerangı korkusu
DÜNYA
AB’nin terör bumerangı korkusu

PKK'nın Belçika'yı Avrupa'da merkez olarak kullandığı istihbarat raporunda belirlendi
DÜNYA
PKK'nın Belçika'yı Avrupa'da merkez olarak kullandığı istihbarat raporunda belirlendi

Antalyada kan donduran olay

Antalya'da kan donduran olay

Tartıştığı kadını öldürdü, çeyiz sandığında sakladı.
Dünyanın en ilginç köyü

Dünyanın en ilginç köyü

​Nüfusun büyük çoğunluğunu Türkler oluşturuyor.
Şehit polis memuru Fethi Sekin ölüm yıl dönümünde İzmirde anıldı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP lideri Bahçeli'yi saat 14.00'da konutunda ziyaret edecek.

Çelik'ten CHP'li Özel'in Kur'an kurslarıyla ilgili sözlerine tepki.

​​Transfer bugün resmiyete kavuşacak.

​Bakan Koca illere göre haftalık koronavirüs tablosunu paylaştı.

Türkiye'nin en büyüğü olacak: Açılışı Erdoğan yapacak.

Yıkılmak üzere olan evde yaşayan babaya hayırseverlerden yardım eli
Gündem

Yıkılmak üzere olan evde yaşayan babaya hayırseverlerden yardım eli

Bolu’da, 1 yıl önce eşinin terk ettiği Halit Yalçın’ın 2 çocuğuyla birlikte yaşadığı virane ev, hayırseverler tarafından yeniden yapılmak için yıkıldı. Yıkımı çocuğuyla birlikte izleyen Yalçın, "Kendi ellerimle tek başıma yapmıştım. Devletimden, milletimden herkesten Allah razı olsun" dedi.
Tıbbi cihaz ve ilaç sektörlerinin 8 milyar liralık alacağı ödendi
Gündem

Tıbbi cihaz ve ilaç sektörlerinin 8 milyar liralık alacağı ödendi

Tıbbi cihaz ve ilaç sektörlerinin Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerden alacaklarına ilişkin önemli bir adım atılarak, firmalara 8 milyar liralık ödeme yapıldı. Söz konusu ödeme, sektörlerin Ağustos 2020-Ağustos 2021 dönemindeki alacaklarını kapsıyor. Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası Başkanı Metin Demir "Sektör artık varlığını sürdürüp sürdürememe noktasındaydı. Bu ödeme, can suyunun ötesinde ventilatör cihazı gibi kaynak oldu". dedi.
Google depremi önceden bildi: Antalya depremi hissedilmeden kullanıcılarını uyardı
Teknoloji

Google depremi önceden bildi: Antalya depremi hissedilmeden kullanıcılarını uyardı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.21’de Akdeniz’de, Antalya’nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deniz yüzeyinin 39,52 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Alanya’ya 56,92 kilometre mesafede olduğu belirlendi. Depremden saniyeler önce bazı Android kullanıcıları, Google Android’in deprem erken uyarı sisteminden depreme dair telefonlarına 5.3 büyüklüğünde bir depremin olacağına dair sesli ve görsel bir uyarı mesajı gönderildi. Peki Google bunu nasıl yaptı?

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.