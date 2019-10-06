Dünya Hong Kongda maske yasağı protestoları sürüyor
ASYA

Hong Kong'da maske yasağı protestoları sürüyor

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde yönetimin cuma günü getirdiği maske yasağının ardından protestolar devam ediyor. Yağışlı havaya rağmen Hong Kong'un sokaklarını dolduran çoğunluğu maskeli on binlerce kişi, "Maske giymek suç değildir." sloganları eşliğinde yürüdü.

Haber Merkezi AA
'Maske giymek suç değildir' sloganıyla protesto düzenliyor
'Maske giymek suç değildir' sloganıyla protesto düzenliyor

Polis bazı noktalarda göstericileri göz yaşartıcı gazla dağıtmaya çalışırken, zaman zaman güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışma çıktı. Protestoya katılanlardan Patricia Anyeung, Baş Yönetici Carrie Lam'ın kentte istediği her yasağı getirme hakkının olmadığını söyledi.

Adının açıklanmasını istemeyen bir polis memuru, protestolar sırasında "yasa dışı ve yasal toplanmalarda maske giyilmesine bir yıl hapis ve para cezası getiren yasağı ihlal ettiği için çok sayıda kişinin gözaltına alındığını kaydetti.

Metro istasyonlarının yarısı açıldı

Dünkü protestolarda şiddetin dozunun artması nedeniyle kapatılan tüm metro ve tren istasyonlarının yarısı açılırken, çok sayıda alışveriş merkezi kapılarını açmadı.

Protestocular bazı caddelere barikat kurarken, birçok mağazaya zarar verdi.

Hong Kong Yüksek Mahkemesi, maske yasağını engellenmesine yönelik bir başvuruyu reddetti.

Hong Kong'da protestolar devam ediyor

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki protestoların hedefindeki zanlıların yargılanmak üzere Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı yerel meclise nisan ayında sunulmuş ancak haziran ayında başlayan protestolar üzerine Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam temmuz ayında tasarının "öldüğünü" açıklamıştı.

"Siyasi reformların yeniden başlatılmasını talep ediyor"

"Tasarı öldü" açıklamasına rağmen devam eden gösterilerin ardından Baş Yönetici Lam, 4 Eylül'de tasarının geri çekileceğini belirterek "Hükümet, halkın endişelerini yatıştırmak için tasarıyı resmi olarak geri çekecek." ifadesini kullanmıştı.

  • Protestocular, tasarının geri çekilmesinin yanı sıra eylemcilere yönelik polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız bir komisyon kurulmasını, tutuklanan protestoculara af çıkarılmasını, protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesini ve siyasi reformların yeniden başlatılmasını talep ediyor.

Protestolar, zaman zaman göstericilerle polis ya da karşıt görüşlü göstericiler arasında çatışmalara sahne oluyor.
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