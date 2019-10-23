​Hristiyan yardım kuruluşu YPG/PKK'ya anma töreni yapmak istedi: Otel tarafından iptal edildi Hristiyan yardım kuruluşu YPG/PKK'ya anma töreni yapmak istedi: Otel tarafından iptal edildi The Washington Post gazetesinde yer alan habere göre, Orta Doğu'ya tıbbi yardım da sağlayan Hristiyan yardım kuruluşu FAI'nın yöneticisi Charlene Struebing, otel personelinin YPG/PKK için anma etkinliğinin "güvenlik endişesi" nedeniyle iptal edildiğini söylediğini aktardı.

Haber Merkezi 23 Ekim 2019, 15:15 Son Güncelleme: 23 Ekim 2019, 15:33 Diğer