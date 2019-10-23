​Hristiyan yardım kuruluşu YPG/PKK'ya anma töreni yapmak istedi: Otel tarafından iptal edildi

Uluslararası Sınır İttifakı (FAI) isimli Hristiyan bir yardım kuruluşu tarafından ABD Başkanı Donald Trump'ın Washington'daki Trump International Hotel'de YPG/PKK için yapmayı planladığı anma etkinliği otel tarafından iptal edildi.
- Washington Emniyet Biriminden bir yetkili, bu etkinlikle ilgili herhangi bir güvenlik tehdidi bilgisi almadıklarını söyledi.
FAI'nın kurucusu Dalton Thomas, etkinliğin iptal edilme nedeninin "anlaşılmaz" olduğunu ifade etti.
Etkinliğin, pazar günü Grand Hyatt Washington Hotel'de yapılacağı belirtildi.