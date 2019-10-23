Dünya Hristiyan yardım kuruluşu YPG/PKKya anma töreni yapmak istedi Otel tarafından iptal edildi
AMERİKA

​Hristiyan yardım kuruluşu YPG/PKK'ya anma töreni yapmak istedi: Otel tarafından iptal edildi

Hristiyan yardım kuruluşu YPG/PKK'ya anma töreni yapmak istedi: Otel tarafından iptal edildi

The Washington Post gazetesinde yer alan habere göre, Orta Doğu'ya tıbbi yardım da sağlayan Hristiyan yardım kuruluşu FAI'nın yöneticisi Charlene Struebing, otel personelinin YPG/PKK için anma etkinliğinin "güvenlik endişesi" nedeniyle iptal edildiğini söylediğini aktardı.

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Trump International Hotel.
Trump International Hotel.

Uluslararası Sınır İttifakı (FAI) isimli Hristiyan bir yardım kuruluşu tarafından ABD Başkanı Donald Trump'ın Washington'daki Trump International Hotel'de YPG/PKK için yapmayı planladığı anma etkinliği otel tarafından iptal edildi.

  • Washington Emniyet Biriminden bir yetkili, bu etkinlikle ilgili herhangi bir güvenlik tehdidi bilgisi almadıklarını söyledi.

FAI'nın kurucusu Dalton Thomas, etkinliğin iptal edilme nedeninin "anlaşılmaz" olduğunu ifade etti.

Etkinliğin, pazar günü Grand Hyatt Washington Hotel'de yapılacağı belirtildi.

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