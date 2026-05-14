Hürmüz krizi: Körfez ülkeleri binlerce kamyonla karadan ürün taşıyor

Hürmüz Boğazı’ndaki gemi trafiğinin neredeyse durma noktasına gelmesi, Körfez ülkelerinde kara taşımacılığı rotalarını yeniden stratejik hale getirdi. Wall Street Journal’ın analizine göre Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Umman’daki otoyollar, küresel ticaret için “acil durum lojistik hattına” dönüştü.

Suudi Arabistan devletine bağlı madencilik şirketi Maaden’in CEO’su Bob Wilt, Körfez’den Kızıldeniz’e uzanan taşımacılıkta büyük artış yaşandığını belirterek hatta çalışan kamyon sayısının 3 bin 500’e ulaştığını açıkladı.

Riyad yönetiminin üretimi artırma talimatı verdiği Maaden’in, önümüzdeki 10 yılda 110 milyar dolarlık yatırım almasının beklendiği belirtilirken, şirketin nadir toprak metalleri alanında ABD’li MP Materials ve Pentagon’la işbirliği yaptığı aktarıldı.

Kızıldeniz’deki limanların fosfat ticareti için uygun olmaması nedeniyle bölgede prefabrik depolar kuruldu, aşındırıcı sülfürik asidin taşınabilmesi için özel boru sistemleri ve paslanmaz çelik tanker bölmeleri geliştirildi.

Suudi Arabistan’ın Yenbu Limanı’ndan çıkan fosfatların Cibuti, Tayland ve Arjantin’e ulaştırıldığı ifade edilirken, emtia araştırma şirketi CRU’dan Peter Harrisson bu sistemi “Suudi Arabistan’ın lojistik mucizesi” olarak tanımladı.

MSC ve Maersk gibi küresel taşımacılık şirketlerinin de Arap yarımadasındaki kara yollarını kullanmaya başladığı belirtilirken, uzmanlar bu sistemin deniz taşımacılığının yerini tamamen almasa da küresel ticaretin devamlılığı açısından kritik rol oynayabileceğini değerlendiriyor.