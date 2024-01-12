Husiler: ABD ve İngiltere'nin Yemen'e düzenlediği saldırılarda 5 mensubumuz öldü

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Zaharova, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarının küresel barış ve güvenlik için tehdit oluşturduğunu belirterek "ABD ve müttefiklerinin sorumsuz eylemlerini şiddetle kınıyoruz." dedi.