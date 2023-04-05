İbadetle imar edecekler: Baskınlar Mescid-i Aksa'da teravih namazına gölge düşüremedi

Kudüs'te yüzlerce kişi, teravih namazını Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'da kıldı.
İşgalci İsrail güçleri sahur vaktinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti. 450'den fazla Filistinlinin gözaltına alındığı olay sonrası Filistin'deki dini mercilerden İslami Vakıflar, Din İşleri ve Kutsal Mekanlar Meclisi tüm Müslümanlara ve Filistin'in dört bir yanından gücü yetenlere Mescid-i Aksa'ya gelerek ibadet etmeleri çağrısında bulundu. Müslümanlar İsrail'in baskınlarına rağmen ilk kıble Mescid-i Aksa'da teravih namazında kıyama durdu.
"İbadetlerle Mescid-i Aksa'yı imar etmeye davet ediyoruz"
Ne olmuştu?
Fanatik Yahudi yerleşimcilerin "Pesah Bayramı" nedeniyle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme ve burada kurban kesme çağrıları üzerine gece teravih namazının ardından bir grup Filistinli Mescid-i Aksa içindeki Kıble Mescidi'ne sığındı.
İsrail güçleri, sahur vaktinde Aksa'ya düzenlediği baskın sırasında, Kıble Mescidi'ne sığınanlara şiddet kullanarak müdahale edip kutsal mabedi "savaş alanına" çevirdi. İsrail güçlerinin baskını sabah namazının ardından da devam etti.
Baskınlarda, 450'den fazla Filistinli gözaltına alınmıştı.