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Dünya

İbadetle imar edecekler: Baskınlar Mescid-i Aksa'da teravih namazına gölge düşüremedi

İsrail güçlerinin sahur vaktinde düzenlediği baskın sonrasında 450'den fazla Filistinli gözaltına alınmıştı. Kudüs'teki dini mercilerden biri olan İslami Vakıflar, Din İşleri ve Kutsal Mekanlar Meclisi, yaşanan olaylar sonrası yaptığı açıklamada Müslümanları Mescid-i Aksa'ya davet etti. Açıklamada, "Tüm Müslümanları ve Filistin’in köylerinden, şehirlerinden gücü yetenleri, özellikle mübarek ramazan ayı bitmeden önce Harem-i Şerif’te namaz kılarak, ibadet ederek, Kur’an-ı Kerim okuyarak Mescid-i Aksa'yı imar etmeye çağırıyoruz." ifadelerine yer verilmişti. Müslümanlar, İşgalci İsrail'in baskılarına rağmen Aksa'yı boş bırakmadı. İsrail'in tehditleri teravih namazına gölge düşüremedi, Müslümanlar Mescid-i Aksa'da kıyama durdu.

22:32 . 5/04/2023 Çarşamba
AA
Kudüs'te yüzlerce kişi, teravih namazını Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'da kıldı.

Kudüs'te yüzlerce kişi, teravih namazını Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'da kıldı.

İşgalci İsrail güçleri sahur vaktinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti. 450'den fazla Filistinlinin gözaltına alındığı olay sonrası Filistin'deki dini mercilerden İslami Vakıflar, Din İşleri ve Kutsal Mekanlar Meclisi tüm Müslümanlara ve Filistin'in dört bir yanından gücü yetenlere Mescid-i Aksa'ya gelerek ibadet etmeleri çağrısında bulundu. Müslümanlar İsrail'in baskınlarına rağmen ilk kıble Mescid-i Aksa'da teravih namazında kıyama durdu.

"İbadetlerle Mescid-i Aksa'yı imar etmeye davet ediyoruz"

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Müslümanlara itikaf daveti yapıldı. Mescid-i Aksa'nın ramazan ayında itikaf için kapatılmayacağı vurgulanırken, "T
üm Müslümanları ve Filistin’in köylerinden, şehirlerinden gücü yetenleri, özellikle mübarek ramazan ayı bitmeden önce Harem-i Şerif’te namaz kılarak, ibadet ederek, Kur’an-ı Kerim okuyarak Mescid-i Aksa'yı imar etmeye çağırıyoruz.
" ifadeleri yer aldı.

Ne olmuştu?

Fanatik Yahudi yerleşimcilerin "Pesah Bayramı" nedeniyle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme ve burada kurban kesme çağrıları üzerine gece teravih namazının ardından bir grup Filistinli Mescid-i Aksa içindeki Kıble Mescidi'ne sığındı.

İsrail güçleri, sahur vaktinde Aksa'ya düzenlediği baskın sırasında, Kıble Mescidi'ne sığınanlara şiddet kullanarak müdahale edip kutsal mabedi "savaş alanına" çevirdi. İsrail güçlerinin baskını sabah namazının ardından da devam etti.

Baskınlarda, 450'den fazla Filistinli gözaltına alınmıştı.



#İsrail
#Filistin
#Mescid-i Aksa
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