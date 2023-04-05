İbadetle imar edecekler: Baskınlar Mescid-i Aksa'da teravih namazına gölge düşüremedi

İşgalci İsrail güçleri sahur vaktinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti. 450'den fazla Filistinlinin gözaltına alındığı olay sonrası Filistin'deki dini mercilerden İslami Vakıflar, Din İşleri ve Kutsal Mekanlar Meclisi tüm Müslümanlara ve Filistin'in dört bir yanından gücü yetenlere Mescid-i Aksa'ya gelerek ibadet etmeleri çağrısında bulundu. Müslümanlar İsrail'in baskınlarına rağmen ilk kıble Mescid-i Aksa'da teravih namazında kıyama durdu.