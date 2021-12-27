Dünya İbrahim Kalın Amerikalı Müslüman kanaat önderleriyle bir araya geldi
AMERİKA

İbrahim Kalın Amerikalı Müslüman kanaat önderleriyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Amerikalı Müslüman kanaat önderlerine, Türkiye’nin bölgesel politikasını ve son gelişmeleri değerlendirdi. Kalın, dünyanın dört bir yanından on binlerce Müslümanı bir araya getiren MAS-ICNA Kongresi kapsamında, Amerikalı Müslüman çatı kuruluşlarının liderleri ve kanaat önderleriyle bir araya geldi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
İbrahim Kalın Amerikalı Müslüman kanaat önderleriyle bir araya geldi
İbrahim Kalın’a Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan eşlik etti.

Türkiye’nin ABD ile ilişkilerine ve bölgedeki sorunlara yönelik duruşuna değinen Kalın, ayrıca başta Suriye ve Libya olmak üzere, bölgesel politikasına ve son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

  • Kalın, görüş alışverişinde bulunduğu katılımcıların sorularını yanıtladı.

İbrahim Kalın’a Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan eşlik etti.

Amerikalı Müslüman çatı kuruluşlarınca bu yıl 20'ncisi düzenlenen yıllık MAS-ICNA Kongresi, Chicago'da başlamıştı.

İbrahim Kalın’a Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan eşlik etti.
İbrahim Kalın’a Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan eşlik etti.

MAS-ICNA Kongresi

Kovid-19 salgını nedeniyle geçen yıl sanal ortamda düzenlenen MAS-ICNA Kongresi, bu yıl yüz yüze yapılıyor.

Türkiye'yi Amerika Diyanet Merkezinin stant açarak temsil ettiği kongrenin açılış töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görüntülü mesajı gösterilecek. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın da pazartesi günü kongre kapsamında konuşma yapacak.

Amerikalı Müslümanların önde gelen isimlerinin konuşmaların yanı sıra birçok etkinlik ve sosyal aktivitenin yer aldığı 3 günlük kongre, salı günü kapanış oturumuyla son bulacak.

Burada olmakbüyük bir onur

'Burada olmak
büyük bir onur'

​Cambaz'ın anısına düzenlenen yarışma devam ediyor.
İlk ameliyatı oldu

İlk ameliyatı oldu

​Asiye'den güzel haberler gelsin.
Mahremlere finansal darbe

​Birbirlerinden gizli çalışıyorlar.

​Ortadoks Patrik'ten Noel çıkışı.

​Sıfır otomobilde indirim ikinci eli vurdu.
Borç ve döviz <br>sorunu yok

Borç ve döviz
sorunu yok

​İşte Türkiye'nin gerçek tablosu.
Oxford'lu profesör uyardı

Oxford'lu profesör uyardı

'​Bitcoin saadet zincirinden beter.'
Ekonominin çarkı böyle işleyecek

Ekonominin çarkı böyle işleyecek

​Yeni Ekonomi Modelinde düşük faizle finansman maliyeti azalacak.
1915'i hatırlatacak

1915'i hatırlatacak

​Sembol proje 'sembol' dolu.
'Bu çarkı bozacağız'

'Bu çarkı bozacağız'

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve enflasyon çıkışı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Necip Fazıl Ödülleri Töreni'nde konuştu.
'Bu ne biçim<br>Fenerbahçe!'

'Bu ne biçim
Fenerbahçe!'

​Tribünler Ali Koç'u yeniden istifaya davet etti.

​Türkiye'nin 26 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.