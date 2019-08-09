Dünya İbrahim Kalın ile John Bolton Güvenli Bölge için görüştü
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İbrahim Kalın ile John Bolton 'Güvenli Bölge' için görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile Suriye’nin kuzeyinde Güvenli Bölgenin tesisi, Müşterek Harekat Merkezinin kurulması ve iki ülke arasındaki ticaret hacminin arttırılması konularını görüştü.

Haber Merkezi DHA
​İbrahim Kalın ile John Bolton 'Güvenli Bölge' için görüştü
​İbrahim Kalın ile John Bolton 'Güvenli Bölge' için görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile Suriye’nin kuzeyinde Güvenli Bölgenin tesisi, Müşterek Harekat Merkezinin kurulması ve iki ülke arasındaki ticaret hacminin arttırılması konularının gündeme geldiği bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İbrahim Kalın ile John Bolton'un görüşmesinde, Türkiye’nin güvenlik hassasiyetlerinin göz önünde bulundurularak Suriye’nin kuzeyinde Güvenli Bölgenin oluşturulmasına dair varılan mutabakatın en kısa sürede hayata geçirilmesi gerektiği belirtildi.

İbrahim Kalın ile John Bolton telefonda görüştü

İbrahim Kalın ile John Bolton telefonda görüştü
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