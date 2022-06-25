Dünya İçişleri Bakanlığı duyurdu Suriyede bomba yüklü kamyon imha edildi
ORTADOĞU

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Suriye'de bomba yüklü kamyon imha edildi

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü mensuplarınca Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus'un El Humran köyü yakınlarına bırakılan bomba yüklü aracın kontrollü olarak imha edildiğini duyurdu.

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Haber Merkezi DHA
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Suriyede bomba yüklü kamyon imha edildi
Suriye'de bomba yüklü kamyon imha edildi.

Fırat Kalkanı bölgesi Cerablus sınır hattında bulunan El Humran köyü civarında terör örgütünün sansasyonel eylemi engellendi. Bomba yüklü kamyon bırakıldığı istihbaratı üzerine ekipler harekete geçti. Tespit edilen kamyon imha edildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kilis Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Suriye Görev Gücü (Azez), 21 Haziran'da Suriye/Fırat Kalkanı Harekat bölgesi/Cerablus sınır hattında bulunan El Humran köyü yakınlarına, sansasyonel eylemde kullanılmak üzere PKK/KCK-PYD/YPG terör örgüt mensuplarınca bomba yüklü kamyon bırakıldığı istihbaratıyla harekete geçti.

Kamyon tespit edilip, bölgeye bomba imha ekipleri gönderildi. Bölgede gerekli güvenlik önlemleri alınmasının ardından bomba yüklü kamyon, kontrollü olarak imha edildi.

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