İDDEF Burkina Faso’da İki Medrese Daha Açtı

“Onurlu ve mutlu insanların yaşadığı ülke anlamına gelen Burkina Faso’da olmaktan bizde çok büyük bir onur ve mutluluk duyuyoruz. 12 yıldır eğitim ve insani yardım çalışmalarımızla birlikte kalkınma faaliyetlerini gerçekleştirdiğimiz ülkede, çok ihtiyaçlı bölgede iki adet erkek ve kız medrese açmanın heyecanını yaşıyoruz. İDDEF olarak hayırseverlerimizin desteğiyle ülkede eğitim seferberliği ve kalkınma yaşanıyor. Ülkenin Songandi bölgesinde 3 odalı bir yerde 50 talebemizle ilk eğitime 2011 yılında başlamamızın üzerinden 12 yıl geçti. İki yıl önce ise açılışını yaptığımız bu alana geldiğimizde 37 kişi Müslüman oldu ve onlara imandan sonra en kıymetli amelin namaz kılmak olduğunu söyledik. Taşlarla cami çevirdiler ve kendilerine namazın kılınışını tarif ettik. Buraya cami yapmak da Sırbistan’daki Sancak Müslümanlarına nasip oldu”