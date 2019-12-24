Dünya İdlibdeki hastanelerden acil kan bağışı çağrısı Her gün onlarca yaralı geliyor
ORTADOĞU

İdlib'deki hastanelerden acil kan bağışı çağrısı: Her gün onlarca yaralı geliyor

Hava saldırılarında hedef alınmasından çekindiği için görev yaptığı hastanenin ismini vermek istemeyen Doktor Tahsin Ahmed, İdlib'de hava ve kara saldırılarının yoğunlaşması nedeniyle yaralıları tedavi etmekte güçlük çektiklerini söyledi.

Haber Merkezi AA
Şimdiye kadar 35 yerleşim, rejim güçlerinin eline geçti.
Şimdiye kadar 35 yerleşim, rejim güçlerinin eline geçti.

Esed rejimi, Rusya ve İran destekli grupların yoğun saldırısı altında bulunan İdlib'deki hastaneler, acil kan bağışına ihtiyaç duyuyor.

''Avrupa ülkeleri enerjilerini İdlib'teki saldırıları engellemeye harcamalı''
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''Avrupa ülkeleri enerjilerini İdlib'teki saldırıları engellemeye harcamalı''
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda İlim Yayma Ödül Töreni'ne katıldı. Barış Pınarı Harekatı konusuna değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Avrupa ülkeleri, Türkiye'nin Suriye'de attığı adımları engellemek yerine enerjilerini İdlib'teki saldırıları engellemeye harcamalı'' dedi.
  • Ahmed, "Şiddetli saldırılar nedeniyle her gün onlarca yaralı geliyor. Çoğunluğu, büyük miktarda kan kaybı yaşamış yaralılar. Hastane imkanları tükendi. Acil olarak kan bağışına ihtiyaç var" dedi.

İdlib'de kasım ayı başından itibaren 74'ü çocuk toplam 225 sivil, rejim ve destekçilerinin saldırılarında hayatını kaybederken, en az 215 bin sivil ise yerinden edildi.

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35 yerleşim bölgesi rejimin elinde

Öte yandan, Esed rejimi ve destekçisi İran ile Rusya, İdlib'in güneydoğusunda 20 Aralık'ta başlattıkları kara operasyonunu sürdürüyor. Şimdiye kadar 35 yerleşim, rejim güçlerinin eline geçti.

Türkiye ile Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde, rejim ve Rusya'nın saldırılarında 1300'den fazla sivil öldü. Saldırıların yoğun olduğu alanların, nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise son bir yılda 1 milyonu aştı.

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