Dünya İdlibliler, bombardımanından kaçmaya devam ediyor Açlığa katlandık ama rejimin bölgeye girmesine dayanamıyoruz
ORTADOĞU

İdlibliler, bombardımanından kaçmaya devam ediyor: Açlığa katlandık ama rejimin bölgeye girmesine dayanamıyoruz

Maarratünnuman ilçesinden Um Fatma, "Maarratünnuman'da durumlar çok kötü. Açlığa, varil bombalarına ve her türlü saldırıya katlandık ancak rejime ait ordunun ilçeye girmesine katlanamayız. Ordu ilçeye girerse ilk olarak çocuklarımızı keser. Ben dul bir kadınım. Yanımdaki küçük kızımdan başka kimsem yok. Bu yüzden ilçeden çıkıyoruz" açıklamasında bulundu. İlçeden ayrılmak için araç bekleyenlerden Ahmet Cerben, "Sürekli göç etmekten bıktık artık. Sınırları açın. Türkiye ve Avrupa’ya geçmek istiyoruz. Artık Suriye'de kalmak istemiyoruz. İlçeye 400 roket attılar. Allah şahit ki uyumayı unuttuk" dedi.

Haber Merkezi AA
Suriye'nin İdlib'inde zorunlu göç devam ediyor.
Suriye'nin İdlib'inde zorunlu göç devam ediyor.

Beşşar Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın saldırılarının odağındaki Maarratünnuman ilçesinden göç sürerken, siviller savaş uçaklarının kaçış güzergahlarını da hedef aldığını belirtiyor.

Sivillerin, Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarının odağındaki Maarratünnuman ilçesinden kaçışları sürüyor.

Maarratünnuman ilçe merkezinden Suriye-Türkiye sınırına doğru çıkmak için araç bekleyen aileler, konuştu.

''Avrupa ülkeleri enerjilerini İdlib'teki saldırıları engellemeye harcamalı''
OYNAT 00:26
''Avrupa ülkeleri enerjilerini İdlib'teki saldırıları engellemeye harcamalı''
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda İlim Yayma Ödül Töreni'ne katıldı. Barış Pınarı Harekatı konusuna değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Avrupa ülkeleri, Türkiye'nin Suriye'de attığı adımları engellemek yerine enerjilerini İdlib'teki saldırıları engellemeye harcamalı'' dedi.
  • Um Fatma isimli bir kadın, rejim güçleri ve destekçilerinin saldırıları yüzünden ilçeyi terk etmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Sabah saatlerinden bu yana beklediklerini anlatan Um Fatma, "Maarratünnuman'da durumlar çok kötü. Açlığa, varil bombalarına ve her türlü saldırıya katlandık ancak (rejime ait) ordunun ilçeye girmesine katlanamayız. Ordu (ilçeye girerse) ilk olarak çocuklarımızı keser. Ben dul bir kadınım. Yanımdaki küçük kızımdan başka kimsem yok. Bu yüzden ilçeden çıkıyoruz" dedi.

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"İlçede hiçbir karargah yok"

İlçeden ayrılmak için araç bekleyenlerden Ahmet Cerben de, Maarratünnuman'da hedef alınanların siviller olduğunu belirterek, "Esed bizi roketlerle, varil bombalarıyla hedef alıyor. Biz siviller ona ne yaptık? Biz ona bir şey yapmadık. İlçede hiçbir karargah yok. Yaşamak ve çocuklarımızı büyütmek istiyoruz" diye konuştu.

  • Cerben, saldırılar yüzünden nereye gideceklerini bilmediklerini vurgulayarak, savaş uçaklarının ilçeden kaçmak isteyenleri de hedef aldığının altını çizdi.

İdlib'e düzenlenen saldırıda enkaz altında kalan küçük kızın kurtarılma anları
OYNAT 00:54
İdlib'e düzenlenen saldırıda enkaz altında kalan küçük kızın kurtarılma anları
Beşşar Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki sivil yerleşimlere düzenlediği saldırılarda 3 sivil daha hayatını kaybetti, en az 20 sivil yaralandı. Küçük bir kız çocuğunun enkazdan çıkarılması sırasında yaşanan dehşet anları, kameraya yansıdı.

"Araplar, Müslümanlar nerede? Bizi artık koruyacak kimse kalmadı." ifadelerini kullanan Cerben, "Sürekli göç etmekten bıktık artık. Sınırları açın. Türkiye ve Avrupa’ya geçmek istiyoruz. Artık Suriye'de kalmak istemiyoruz. İlçeye 400 roket attılar. Allah şahit ki uyumayı unuttuk" değerlendirmesini yaptı.

Bir başka sivil, Nur Ahmed de saldırılardan kaçtıklarını belirterek, nereye gideceklerini bilmediklerini kaydetti.

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Saldırılar sürüyor

Maarratünnuman Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) sorumlusu İbade Zikra da rejim güçlerinin İdlib kırsalına yönelik saldırılarının sürdüğünü aktardı.

  • Zikra, "Rejim, bölgeden kaçan sivilleri de hedef alıyor. İlçede 200 bin sivil yaşıyor. Bunların çoğu çıktı. İnsanların göçü sürüyor. Yakın zamanda buralar bomboş olacak" tespitinde bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye göç yükünü tek başına taşımayacak

İdlib'deki göç

İdlib'in güneyindeki yerleşimler ve özellikle Maarratünnuman ilçesi kırsalı, göç veren bölgelerin başında geliyor.

İdlib'de mülteciler yardım bekliyor
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İdlib'de mülteciler yardım bekliyor
Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ilinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle su altında kalan sığınmacı kampları yardım bekliyor.
  • Rejim güçleri ve Rusya'nın devam eden saldırıları sonucu kaçan sivillerin büyük bir kısmı, Hatay'ın Reyhanlı ilçesi karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Atme, Kah, Deyr Hassan ve Kefer Lusin gibi bölgelerdeki sınıra yakın kamplar ile İdlib'de zeytin ağaçlarının bulunduğu alanlara, Türkiye'nin terörden arındırdığı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerine sığınıyor.


Saldırıların yoğun olduğu alanlardan nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise 2019 içerisinde bir milyonu aştı. Yalnızca geçen ay başından bu yana bölgede yerinden edilenlerin sayısı 205 bini buldu.

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