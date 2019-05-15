Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya İftarda ne yiyeceğimizi bilmiyoruz sahursuz oruç tutuyorum
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
ORTADOĞU

İftarda ne yiyeceğimizi bilmiyoruz sahursuz oruç tutuyorum

İftarda ne yiyeceğimizi bilmiyoruz sahursuz oruç tutuyorum

Beşşar Esed rejimi güçlerinin yoğun saldırıları nedeniyle Hama’nın Şeria köyünden Türkiye sınırı hattındaki kamplara göç eden 4 çocuk annesi Fatima Asi, "Bugün iftarda ne yiyeceğimizi bilmiyoruz. Dün pilav getirdiler. Onunla orucumuzu açtık. Sekiz gündür sahursuz oruç tutuyorum. Sürekli başım dönüyor. Bundan daha zor bir hayat yoktur" ifadesini kullandı.

Haber Merkezi AA
Fatima Asi.
Fatima Asi.

Beşşar Esed rejimi güçlerinin yoğun saldırılarından kaçarak Türkiye sınırı hattındaki kamplara sığınan ve ramazana çadırsız ve erzaksız giren siviller, yardım bekliyor.

  • Beşşar Esed rejimi güçlerinin İdlib ve Hama illerine 25 Nisan'dan bu yana sürdürdüğü yoğun saldırılardan kaçan siviller, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Atme, Kah, Deyr Hassan ve Kefer Lusin gibi bölgelerdeki kamp alanlarına sığındı.

Yoğun saldırılardan kaçarak, yanlarında getirebildikleri kıyafet, battaniye ve bez parçalarıyla derme çatma çadır kuran siviller, ramazan ayında daha da zorlanıyor.

Hama’nın Şeria köyünden göç eden 4 çocuk annesi Fatima Asi, "Ancak canlarımızı kurtarabildik. Hiçbir şey getiremedik. Zeytin ağaçları altında barınıyoruz. Yoğun bombardıman oluyordu. Araçsızdım. Evimin bütün eşyası köyde kaldı" dedi.

Asi, "Bugün iftarda ne yiyeceğimizi bilmiyoruz. Dün pilav getirdiler. Onunla orucumuzu açtık. Sekiz gündür sahursuz oruç tutuyorum. Sürekli başım dönüyor. Bundan daha zor bir hayat yoktur" ifadelerini kullandı.

Köylerine ve evlerine geri dönmeyi istediklerini belirten Asi, "Yıkılmış olsa da vatan tatlıdır. 50 yıldır kurduğum evim şu an yok. Saldırılarda yıkıldı. Yıkıldığı haberini alınca çok ağladım." dedi.

"Çocuklar hep kusuyor ve ishal oluyor"

İdlib’in güney kırsalındaki Hassane köyünden göç eden Fatma Yasin de, köylerinin havadan ve karadan yoğun bombardıman altında kaldığını söyledi.

  • Yasin, "Evim yıkıldı. Canımızı kurtarabildik ancak. Yemek, yiyecek ve yatacak bir yerimiz yok." dedi.

Battaniyesini ve yattığı süngeri komşularının verdiğini dile getiren Yasin, "Gece aşırı soğuk, gündüz çok sıcak. Dün orucumu çay ile açtım. Onu da bulamadığında aynı arazide barınanların yanlarında yiyorum. Çocuklar hep kusuyor ve ishal oluyor. Hepsi hasta." şeklinde konuştu.

REKLAM

En büyük ihtiyaçlarının çadır olduğunu belirten Yasin, "10 gündür çadırsız ve yemeksiziz. Yiyeceği olanlar yiyor. Olmayanlar aç kalıyor. Bugün çay ile orucumu açacağım. Yalan yok. Gerçek bu. Ekmek bile alamadım bugün" ifadelerini kullandı.

"İdlib Gerginliği Azaltması Bölgesi"ndeki son durum

Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etmişti. Türkiye ve Rusya, rejim güçlerinin bu kapsamda başlatılan ateşkes sürecini ihlal eden saldırıları karşısında söz konusu bölge için ek mutabakata varmıştı.

  • Rejim, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Rejim güçleri ve destekçilerinin, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12. toplantı sırasında artırdığı saldırılar aynı yoğunlukta devam ediyor.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynakları, 25 Nisan'dan bu yana en az 140 sivilin yaşamını yitirdiğini, 375'ten fazla sivilin yaralandığını belirtiyor.

Esed rejiminden İdlib'e yeni saldırı: 7 ölü
DÜNYA
Esed rejiminden İdlib'e yeni saldırı: 7 ölü

Esed rejiminden İdlib'e beyaz fosforlu saldırı
DÜNYA
Esed rejiminden İdlib'e beyaz fosforlu saldırı

Esed İdlib’i vuruyor
DÜNYA
Esed İdlib’i vuruyor
Hakurkta operasyon

Hakurkt'a operasyon

Kuzey Irak'taki operasyonda 2 terörist öldürüldü.
Avukatıyla görüşebilecek

Avukatıyla görüşebilecek

​Adalet Bakanı, Öcalan'la ilgili yasağın kaldırıldığını duyurdu.
Bir ize rastlanmadı

Bir ize rastlanmadı

Kayıp Ecrin için başlatılan kazı çalışmasından sonuç çıkmadı.
Ateş sınır görevine hazır

Ateş sınır görevine hazır

20 adet ​zırhlı mobil güvenlik aracı göreve başlıyor.
Yaş çay<br>alım fiyatı açıklandı

Yaş çay
alım fiyatı açıklandı

​2019 yılı için 13 kuruş destekleme yapılacak.
Bilirkişi raporunda<br>cinayet detayları

Bilirkişi raporunda
cinayet detayları

​Şule Çet'in ölümüyle ilgili rapor ortaya çıktı.
Şaka gibi borç

Şaka gibi borç

​15 gün arayla iki defa elektriklerini kestiler.

Böyle bir ismi<br>DSP desteklemez

Böyle bir ismi
DSP desteklemez

DSP Lideri, CHP adayının FETÖ ve Kandil desteğine vurgu yaptı.
Kontrolü<br>bizde olacak

Kontrolü
bizde olacak

Bakan Çavuşoğlu, S-400'le ilgili soruları yanıtladı.
'Gabar Dağı sorumlusu' çıktı

'Gabar Dağı sorumlusu' çıktı

Öldürülen teröristlerin kimlikleri tespit edildi.
Günde 5 bin<br>litre satılıyor

Günde 5 bin
litre satılıyor

​Ramazan ayının vazgeçilmezi damla damla akıtılarak üretiliyor.
Bir mahalle çöküyor

Bir mahalle çöküyor

​Ordu Valisi heyelanın bilançosunu açıkladı.
'Kademeli olarak<br>düşüş bekliyoruz'

'Kademeli olarak
düşüş bekliyoruz'

​Moody's direktöründen enflasyon açıklaması.
'Birileri ipotek koymak istedi'

'Birileri ipotek koymak istedi'

Soylu'dan dikkat çeken İstanbul seçimi açıklaması.
Şampiyonluk maçı<br>Cüneyt Çakır'ın

Şampiyonluk maçı
Cüneyt Çakır'ın

Galatasaray-Başakşehir maçının hakemi belli oldu.
İzin çıktı

İzin çıktı

Bayram öncesi otobüs firmalarına ek sefer izni verildi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.