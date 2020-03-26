İkinci dalga başlayabilir: Dünyanın en büyük AVM'si artık hastane

MASKELİ TOPLANTI

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında birinci dalgayı aştıklarını ancak Nevruz Bayramı için tatile çıkan vatandaşların dönmesiyle ikinci dalganın başlayabileceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Ruhani, başkent Tahran’da kendisi dışında tüm kabine üyelerinin koruyucu maskeyle katıldığı Bakanlar Kurulu toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

‘CAN GÜVENLİĞİNDEN SORUMLUYUZ’

Nevruz Bayramı tatiline çıkan vatandaşların dönüş yolculuklarında Kovid-19 salgınının daha fazla yayılmasını önlemek için sert tedbirler aldıklarını aktaran Ruhani, “Hastalığın ilk dalgasını aşmayı başardık ancak önümüzde yeni bir dalga olabilir” uyarısında bulundu. Ruhani, halkın can güvenliğinden hükümetin sorumlu olduğunu vurgulayarak, “Parklar ve bahçeler kapatılabilir” dedi.

‘BAŞKA ÇAREMİZ YOK’

Ruhani ayrıca, “13 Ferverdin’deki geleneksel törenler (Nevruz’un 13. gününde ailelerin pikniğe çıkarak yaptıkları kutlamalar) önceki yıllardaki gibi olmayacaktır ancak salgının önüne geçmek için başka çaremiz yok. Halkımız bu tedbirlerin onların menfaati için alındığını bilmelidir” diye konuştu. Ruhani, halkı daha fazla kısıtlamaya karşı hazır olması konusunda da uyardı.

En büyük AVM hastane oldu

Hastaneye çevrilen AVM

Kovid-19 salgını nedeniyle 2 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği İran’da, dünyanın en büyük alışveriş merkezi olarak nitelendirilen Iran Mall’ı koronavirüs vakalarının tedavisi için hastaneye çevirdi. Tahran’ın batısında yer alan alışveriş merkezinin 45 bin metrekarelik sergi alanına hastalar için 3 bin yatak yerleştirildiği ifade edildi.

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Şehirlerden çıkışa yasak

Ruhani’nin açıklamalarından kısa süre sonra İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, tedbirler kapsamında şehirlerden çıkışların ve seyahatlerin yasaklandığını açıkladı. Rebii, “Bu katı bir karar ve bazı vatandaşlar bu karara razı olmayacak ancak halkın can güvenliği için bu kararlar alınmalıdır.” ifadelerini kullandı. Kentlerden çıkabilme iznine sahip kişilerin niteliklerinin de yayımlanacak yönetmelikte duyurulacağını aktaran Rebii, “Bu kurallara yönelik ihlaller, adli merciler ve emniyet güçleri tarafından takip edilecektir” diye konuştu.Rebii, Nevruz Bayramı tatiline çıkan vatandaşların dönüş yolculuklarının Kovid-19 vakalarında ikinci bir dalgaya yol açabileceğine işaret ederek, kalabalığa engel olmak için bugünden itibaren dönüşlerin planlanması gerektiğini vurguladı

Kum’a gelen Çinlilerden bulaştı

İran Sağlık Bakan Yardımcısı Ali Rıza Reisi, ülkede Kovid-19 vakalarının Kum kentine gelen Çinli işçi ve öğrencilerden kaynaklandığını açıkladı. İlk vakanın 19 Şubat’ta Kum’da tespit edildiğini hatırlatan Reisi, “Epidemiyolojik araştırmalarda, Kum’da ortaya çıkan bu hastalığın eyalette bulunan Çinlilerle açık ve kesin bir şekilde ilişkili olduğu görüldü. O tarihlerde bazı Çinli işçiler İran’a gelip gidiyordu. Bir grup Çinli öğrenci de Kum’da bulunuyordu” dedi.