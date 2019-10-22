İletişim Başkanı Altun Rusya ile varılan mutabakatı değerlendirdi: PKK’nın devletçik olma projesi tarih olmuştur İletişim Başkanı Altun, Türkiye ve Rusya arasında varılan 10 maddelik anlaşma hakkında açıklamalarda bulundu. Varılan mutabakatı tarihi bir diplomatik başarı olarak tanımlayan Altun, "Terörle mücadelemiz, dost ve müttefik ülkelerin işbirliğiyle sürdürülerek neticelendirilecektir. Bölücü Terör Örgütü’nün devletçik projesi tarih olmuştur" yorumunu yaptı.

Haber Merkezi 22 Ekim 2019, 20:33 Son Güncelleme: 22 Ekim 2019, 20:53 Yeni Şafak