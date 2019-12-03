Dünya İletişim Başkanı Fahrettin Altundan dört dilde paylaşım Türkiye NATO için neden önemli
AVRUPA

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan dört dilde paylaşım: Türkiye NATO için neden önemli

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabı üzerinden terörle mücadeleye ve NATO’ya ilişkin dört dilde açıklamalarda bulundu. Terörle mücadelede NATO ülkelerinin ikircikli tavırlarının altı çizilen açıklamada Altun, "Türkiye’nin istediği çok net! Nasıl ki biz, mülteci krizini yöneterek ve DEAŞ ile mücadele ederek NATO’ya en fazla katkı sağlayan ülke olup müttefiklerimizin güvenliklerine destek veriyorsak, müttefiklerimiz de terör örgütleriyle mücadelemizde bize destek vermelidir!" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin mülteci krizini yöneterek ve DEAŞ ile mücadele ederek NATO'ya en fazla katkı sağlayan ülke olduğunu, müttefiklerin de terör örgütleriyle mücadelede Türkiye'ye destek vermesi gerektiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki heyetle NATO Zirvesi kapsamında Londra'da bulunan Altun, Twitter'dan zirveye ilişkin açıklamalarda bulundu.

İletişim Başkanı Altun, "Türkiye'nin istediği çok net. Nasıl ki biz, mülteci krizini yöneterek ve DEAŞ ile mücadele ederek, NATO'ya en fazla katkı sağlayan ülke olup müttefiklerimizin güvenliklerine destek veriyorsak, müttefiklerimiz de terör örgütleriyle mücadelemizde bize destek vermelidir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin NATO müttefiklerinin PKK/YPG/PYD'yi desteklemeye son vererek üzerlerine düşeni yapması gerektiğinin altını çizen Altun, şunları kaydetti:

"Müttefiklerimizin, 15 Temmuz darbe girişiminin faili FETÖ firarilerini iade ederek bizimle iş birliği yapmaları gerekmektedir. Teröristlerin, Avrupalı müttefiklerimizden yardım, destek ve sığınma imkanları bulmasına izin verilmemelidir."

Erdoğan, Macron, Merkel ve Johnson ile bir araya geldiği Dörtlü Zirve'de Suriye uzlaşması
DÜNYA
Erdoğan, Macron, Merkel ve Johnson ile bir araya geldiği Dörtlü Zirve'de Suriye uzlaşması


NATO üyeliğimizi sorgulama cüretini gösterdiler

Altun, Türkiye'nin yüz binlerce Suriyelinin ülkelerine dönebilmelerini sağlamak için Suriye'ye güçlerini gönderdiğine vurgu yaparak, "Çok büyük bir bölgenin, teröristler için güvenli bir liman haline gelmesinin önüne geçtik. Müttefiklerimiz ise bu çabalarımızı destekleyecekleri yerde eleştirdiler. Bizi eleştirenler, ulusal güvenlik endişelerimizi ve NATO üyeliğimizi sorgulama cüretini gösterdiler." değerlendirmesinde bulundu.

"Biz bugüne dek en ciddi tehlikeler karşısında bile ortak güvenlik uğruna NATO'ya en fazla katkı sunan ülke olduk." ifadesini kullanan Altun, şöyle devam etti:

"Yakın bir gelecekte de ulusal güvenliğimizden taviz verme niyetinde değiliz. İçinde bulunduğumuz dönemdeki en ciddi insani krizin bir sonucu olarak Türkiye, 3,6 milyondan fazla Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapıyor. Bu uğurda birçok kaynak ve on milyonlarca dolar harcandı. Avrupalı müttefiklerimizse bu devasa sorun karşısında bize yardım etme hususunda çekingen davranmaya devam ediyorlar."

NATO Zirvesi'nin bu meseleleri açık yüreklilikle ele alma açısından mükemmel bir fırsat olduğunun altını çizen Altun, "Türkiye'nin uluslararası teröre karşı mücadelesinin yanı sıra güvenlik ihtiyaçlarının ve endişelerinin de kabul edilmesi gerekmektedir. NATO ancak ve ancak anlamlı bir diyalog aracılığıyla güçlendirilebilir." değerlendirmesini yaptı.

Erdoğan’dan Merkel, Johnson ve Macron'a ‘Güçlü Türkiye’ kitabı
DÜNYA
Erdoğan’dan Merkel, Johnson ve Macron'a ‘Güçlü Türkiye’ kitabı

Bizi eleştirenler, ulusal güvenlik endişelerimizi ve NATO üyeliğimizi sorgulama cüretini gösterdiler.

Biz bugüne dek en ciddi tehlikeler karşısında bile ortak güvenlik uğruna NATO’ya en fazla katkı sunan ülke olduk. Yakın bir gelecekte de ulusal güvenliğimizden taviz verme niyetinde değiliz!

İçinde bulunduğumuz dönemdeki en ciddi insani krizin bir sonucu olarak Türkiye, 3,6 milyondan fazla Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapıyor. Bu uğurda birçok kaynak ve on milyonlarca dolar harcandı. Avrupalı müttefiklerimizse bu devasa sorun karşısında bize yardım etme hususunda çekingen davranmaya devam ediyorlar.

Bu zirve aslında bu meseleleri açık yüreklilikle ele alma açısından mükemmel bir fırsattı. Türkiye’nin uluslararası teröre karşı mücadelesinin yanı sıra güvenlik ihtiyaçlarının ve endişelerinin de kabul edilmesi gerekmektedir. NATO ancak ve ancak anlamlı bir diyalog aracılığıyla güçlendirilebilir.

Görevini kötüye kullandı

Görevini kötüye kullandı

Trump'a yönelik azil soruşturması raporu yayımlandı.
Yüzde 58,5i Hazineye devredildi

Yüzde 58,5'i
Hazine'ye devredildi

Erdoğan'ın imzaladığı kararname yayımlandı.
Dört dilde paylaşım

Dört dilde paylaşım

​İletişim Başkanı Altun'dan NATO'ya hatırlatma.
Harris havlu attı

Harris havlu attı

​ABD'de Demokrat başkan aday adayı yarışı bıraktı.
Liderlere 'Güçlü Türkiye' kitabı

Liderlere 'Güçlü Türkiye' kitabı

İngilizce, Almanca ve Fransızca olarak hazırlandı.
Dörtlü Zirve'de <br>Suriye uzlaşması

Dörtlü Zirve'de
Suriye uzlaşması

Londra'daki liderler görüşmesinden ortak açıklama.

5 terörist daha <br>memleketine gönderildi

5 terörist daha
memleketine gönderildi

Bakanlık, sınır dışı edilen teröristleri açıkladı.
MEB'den <br>'ayrımcılık' düzeltmesi

MEB'den
'ayrımcılık' düzeltmesi

Projeye imam hatip okulları da dahil edildi.
Sözlerimin arkasındayım

Sözlerimin arkasındayım

​Macron, 'NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti' demişti.
Londra'da yoğun ilgi

Londra'da yoğun ilgi

Erdoğan, NATO zirvesi için İngiltere'de.
Öğretmen ders <br>anlattı o sigara içti

Öğretmen ders
anlattı o sigara içti

Sosyal medyada paylaşılan görüntü tepki çekti.
Tarih belli oldu

Tarih belli oldu

Engellilerin kamu ataması için tören düzenlenecek.
Müslüman<br>düşmanlığı bir tehdit

Müslüman
düşmanlığı bir tehdit

​Alman bakandan önemli açıklamalar.
Termik santral <br>maddesi tekliften çıkartılacak

Termik santral
maddesi tekliften çıkartılacak

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın veto ettiği teklifte yeni gelişme.
Libya'ya<br>kumpas planı!

Libya'ya
kumpas planı!

Doğu Akdeniz'deki anlaşma sonrası ​yeni planı devreye soktular.
İmam hatiplere ayrımcılık

İmam hatiplere ayrımcılık

MEB ile Arçelik'ten 'kat sayı uygulaması' gibi protokol.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.