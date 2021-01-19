Dünya İlginç iddia Pelosinin çalınan bilgisayarı Rusyaya satılacak
AMERİKA

İlginç iddia: Pelosi’nin çalınan bilgisayarı Rusya’ya satılacak

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin bilgisayarının Riley June Williams adlı Trump destekçisi tarafından çalındığı ve Rusya’ya satılması planlandığı iddia edildi.

Haber Merkezi İHA
Pelosi’nin çalınan bilgisayarı Rusya’ya satılacağı iddia edildi.
Pelosi’nin çalınan bilgisayarı Rusya’ya satılacağı iddia edildi.

ABD’de 6 Ocak’ta yaşanan Kongre binasına yönelik baskının ardından yeni bir iddia ortaya atıldı. Baskın sırasında Riley June Williams adlı bir ABD Başkanı Donald Trump destecisinin, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin laptopunu çalarak Rusya’ya satmayı planladığı öne sürüldü. İddiayı ortaya atan ise, Williams’ın eski erkek arkadaşı.

İstihbarata teslime decek

Williams’ın eski sevgilisinin iddiasına göre, 22 yaşındaki Williams, Pelosi’nin bilgisayarını Rusya’daki bir arkadaşına göndermeyi planlarken, Rusya’daki arkadaşının ise bilgisayarı Rus İstihbarat Servisi’ne teslim edecekti. Trump destekçilerinin Kongre binasını basmasına ilişkin soruşturmayı yürüten Federal Soruşturma Bürosu (FBI) iddiayı araştırıyor.

Kongre binasını basan göstericiler Nancy Pelosi’nin maillerini okudu
DÜNYA
Kongre binasını basan göstericiler Nancy Pelosi’nin maillerini okudu


Williams kayıp


Kongre baskınına katıldığı gerekçesiyle ceza alması beklenen Williams “casusluk” ve “vatana ihanet” suçlaması ile karşı karşıya kalabilir. Williams’tan olayın ardından haber alınamazken annesi, Williams’ın çantasını hazırlayıp evi terk ettiğini söyledi. FBI ise, konuya ilişkin açıklamasında, Pennsylvania’da annesiyle birlikte yaşayan Williams’ın kayıtlı adreste olmadığı, telefon numarasından ulaşılamadığı ve sosyal medya hesaplarını da kapattığı duyuruldu.

FBI kuvvetleri ABD Kongresi'ne operasyon düzenledi
OYNAT 00:20
FBI kuvvetleri ABD Kongresi'ne operasyon düzenledi
ABD Başkanı Donald Trump yanlısı eylemciler tarafından ele geçirilen ABD Kongre binasına FBI operasyon düzenledi. Binanın büyük ölçüde kontrol altına alındığı belirtiliyor.


ABD Başkanı Donald Trump'tan Kongre'yi ele geçirenlere çağrı: Eve gidin
DÜNYA
ABD Başkanı Donald Trump'tan Kongre'yi ele geçirenlere çağrı: Eve gidin

Seçilmiş Başkan Joe Biden: Bu bir kalkışmadır
DÜNYA
Seçilmiş Başkan Joe Biden: Bu bir kalkışmadır
Abone Ol Google News
Yarın başlıyor

Yarın başlıyor

​Eczacılar yarından itibaren randevu alarak aşı olabilecek.
TBMM Başkanı Şentop da aşı oldu

TBMM Başkanı Şentop da aşı oldu

​"Herkesi aşı olmaya davet ediyorum."
Muharrem İncenin Memleket Partisi gün sayıyor

​116 operasyonel tim, 2 bin 24 personel katılıyor.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zekiye Yağmurcu'nun ailesini arayarak başsağlığı diledi.
Diktatörler gibi yemin edecek

Diktatörler gibi yemin edecek

​Biden'in yemin törenini ağır silahlı askerler dolduracak.

Partinin ismi dahi belli

Partinin ismi dahi belli

​ABD Başkanlığını devreden Trump, parti kurma hazırlığında.
2016'dan beri firariydi

2016'dan beri firariydi

FETÖ üyesi firari eski emniyet müdürü yakalandı.
Böyle acı görülmedi

Böyle acı görülmedi

Evlerinde çıkan yangında iki kardeş diri diri yandı.
Aşıda ikinci aşama

Aşıda ikinci aşama

​Huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile personelin aşılanmasına başlandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.