İlginç iddia: Pelosi’nin çalınan bilgisayarı Rusya’ya satılacak

ABD’de 6 Ocak’ta yaşanan Kongre binasına yönelik baskının ardından yeni bir iddia ortaya atıldı. Baskın sırasında Riley June Williams adlı bir ABD Başkanı Donald Trump destecisinin, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin laptopunu çalarak Rusya’ya satmayı planladığı öne sürüldü. İddiayı ortaya atan ise, Williams’ın eski erkek arkadaşı.

İstihbarata teslime decek

Williams’ın eski sevgilisinin iddiasına göre, 22 yaşındaki Williams, Pelosi’nin bilgisayarını Rusya’daki bir arkadaşına göndermeyi planlarken, Rusya’daki arkadaşının ise bilgisayarı Rus İstihbarat Servisi’ne teslim edecekti. Trump destekçilerinin Kongre binasını basmasına ilişkin soruşturmayı yürüten Federal Soruşturma Bürosu (FBI) iddiayı araştırıyor.

DÜNYA Kongre binasını basan göstericiler Nancy Pelosi’nin maillerini okudu



Williams kayıp



Kongre baskınına katıldığı gerekçesiyle ceza alması beklenen Williams “casusluk” ve “vatana ihanet” suçlaması ile karşı karşıya kalabilir. Williams’tan olayın ardından haber alınamazken annesi, Williams’ın çantasını hazırlayıp evi terk ettiğini söyledi. FBI ise, konuya ilişkin açıklamasında, Pennsylvania’da annesiyle birlikte yaşayan Williams’ın kayıtlı adreste olmadığı, telefon numarasından ulaşılamadığı ve sosyal medya hesaplarını da kapattığı duyuruldu.

REKLAM

OYNAT 00:20 FBI kuvvetleri ABD Kongresi'ne operasyon düzenledi ABD Başkanı Donald Trump yanlısı eylemciler tarafından ele geçirilen ABD Kongre binasına FBI operasyon düzenledi. Binanın büyük ölçüde kontrol altına alındığı belirtiliyor. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

DÜNYA ABD Başkanı Donald Trump'tan Kongre'yi ele geçirenlere çağrı: Eve gidin