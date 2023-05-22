İlk turda Erdoğan'a yüzde 65,5 'evet' diyen Almanya'dan ikinci tur rekoru

Almanya'da 2.tur Cumhurbaşkanlığı seçimi
Yurt dışında Cumhurbaşkanlığı 2.tur seçimlerinde oy verme işlemi hafta sonu yoğun katılımla devam etti.
Almanya'da en fazla Türk seçmenin bulunduğu Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Köln, Essen, Düsseldorf ve Münster başkonsolosluklarında rekor katılımla oy kullanıldı.
Essen kentindeki başkonsoloslukta hafta sonu nedeniyle oy kullanmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruk oluşturdu.
''Dünyada böyle bir organizasyon yapan başka bir ülke yok''
Başkonsolos Taylan Özgür Aydın: Seçim bölgemizde katılım 2 kat arttı
Türkiye'nin Essen Başkonsolosu Taylan Özgür Aydın da, katılımın rekor seviyeye ulaştığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:
Almanya'da oy vermek isteyen vatandaşlar 24 Mayıs Çarşamba akşamı saat 22.00'ye kadar oylarını kullanabilecek.