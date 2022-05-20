Dünya İngiliz basını açık açık yazdı Cumhurbaşkanı Erdoğanın bu işte şakası yok
AVRUPA

İngiliz basını açık açık yazdı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu işte şakası yok

Londra merkezli Financial Times gazetesi, Başkan Erdoğan'ın NATO'ya yeni üyelikleri (İsveç ve Finlandiya) engelleme yönündeki açıklamalarının ciddiye alınması gerektiğini yazdı. Öte yandan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg İsveç ve Finlandiya'nın başvuru sürecine ilişkin yaptığı açıklamada "NATO'da anlaşmazlık olması yeni değil, sorunlar çözülür. Türkiye'nin endişelerini gidermeliyiz, Türk yetkililerle iletişim halindeyiz" dedi.

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Haber Merkezi Diğer
​İngiliz basını açık açık yazdı: Cumhurbaşkanı Erdoğanın bu işte şakası yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldi.

Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğiyle ilgili düşüncelerinin sorulması üzerine şunları söyledi:

  • "Malum bu İsveç, Finlandiya bütün bunlar bizdeki terör odaklarını kendi ülkelerinde barındıranlar. Bunlara silah desteği veren bu ülkelerle kendilerine de söyledik; 'NATO bir güvenlik teşkilatıdır, böyle bir güvenlik teşkilatı içinde biz terör örgütlerinin olmasını kabullenmeyiz' dedik. Geçmişte girenler girdi. Bunun içinde Almanya'sı var, Fransa'sı var. Yunanistan ve Fransa zaten bunlar girip çıkmışlardı ama sonra maalesef o dönemin Türkiye'deki yönetimi bunların önünü açtı ve bunlar tekrar NATO'ya geri dönebildiler. Geri döndüler de ne oldu; örneğin şu anda Amerika Dedeağaç'ta üs kurdu. Şimdi diyorlar ki; 'Taleplerimiz nedir bilelim, bunları isteyelim."

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Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine Türkiye'nin tavrı dünya gündeminde

"Yunanistan gibi olmasın"

"Biz bir sokulduğumuz delikten bir daha sokulmayı düşünmüyoruz. Yunanistan'da bunu yaşadık. Biliyoruz ki İsveç de, Finlandiya da bize aynı numarayı çekecekler. Niye böyle bir gaflete düşelim ki? Kusura bakmasınlar. NATO'da tam ittifak gerekiyor. Bir ülke 'hayır' derse NATO ittifakı içerisinde, o ülkeyi alamazlar. Bizim de şu anda bu konuyla ilgili kesinlikle bu 2 ülke hakkında... Hele hele İsveç tam bir terör yuvasıdır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

"Yolumuza bu şekilde devam edeceğiz"

Finlandiya ve İsveç'in Türkiye'ye silah noktasında yaptırım da uyguladığını hatırlatan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi Yunanistan'a geliyoruz. Batı'ya 400 milyar euro borcu var, hâlâ Batı bunlara silah desteğini de veriyor, üs kurmalarına müsaade ediyor. Bir taraftan da bizimle görüşmelerinde 'Biz sizinle aramızdaki münasebetleri geliştirmek istiyoruz' derken, kalkıp 'Kıbrıs'la ilgili 2 devletli çözüme biz olumlu bakmıyoruz' diyor. Senin olumlu bakmadığın şeye bizim olumlu bakacağımızı kim sana söylüyor? NATO'ya Finlandiya ve İsveç'in girmesine 'hayır' diyeceğimizi ilgili arkadaşlarımıza söyledik ve yolumuza da bu şekilde devam edeceğiz."

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NATO'dan Türkiye değerlendirmesi: Değerli bir müttefik ve güvenlik endişeleri giderilmeli

İngiliz basını: Erdoğan'ın bu işte şakası yok

  • Londra merkezli Financial Times gazetesi, Başkan Erdoğan'ın NATO'ya yeni üyelikleri engelleme yönündeki açıklamalarının ciddiye alınması gerektiğini yazdı. "Erdoğan, Nordik ülkelerinin NATO üyelikleri konusunda şaka yapmıyor" başlıklı haberde, Türiye'nin, İsveçli yetkililerin, terör örgütününüst düzey isimleriyle görüşmelerine kızgın olduğu aktarıldı.

Öte yandan İsveç'in Dagens Industri gazetesinin politika editörü PM Nilsson da, Türkiye'nin ülkesinin NATO üyeliğine karşı çıkarken haklı gerekçeleri olduğunu belirtti.

"Endişeleri gidermeliyiz"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg İsveç ve Finlandiya'nın başvuru sürecine ilişkin yaptığı açıklamada "NATO'da anlaşmazlık olması yeni değil, sorunlar çözülür. Türkiye'nin endişelerini gidermeliyiz, Türk yetkililerle iletişim halindeyiz" dedi.

"İki ülkenin terörle bağlantılarını kesmesi gerek"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği sürecine değinen Ömer Çelik, "İsveç Savunma Bakanı PKK/YPG elebaşı ile online görüştü. NATO'ya üye olmak isteyen ülkelerin NATO'nun ilke ve prensiplerine uygun olmasını istiyoruz. Terörle bağlantıları kesilmeli. Bize ambargo uygulanması gibi bir tavır kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

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