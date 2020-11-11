İngiliz basını: Savaşın en büyük galibi Türkiye

Dağlık Karabağ anlaşmasının dünya basınındaki yankıları sürüyor. İngiliz basınında, Azerbaycan ve Ermenistan arasında varılan anlaşmaya ilişkin analiz ve haberlerde, Dağlık Karabağ'daki savaşın asıl kazananın Türkiye olduğu ve Ankara'nın bölgedeki belirleyici rolünün sabit hale geldiği, Batı'nın ise köşeye itildiği değerlendirmesi yapıldı.

DÜNYA Bloomberg: Dağlık Karabağ anlaşması Türkiye için stratejik zafer

SAVAŞI TÜRKİYE KAZANDI

Telegraph gazetesinde "Azerbaycan-Ermenistan savaşının en büyük galibi Türkiye" başlıklı analize yer verildi.

Ermenistan'ın "aşağılayıcı" barış anlaşmasını kabul etmekten başka çaresi kalmadığı yorumu yapılan analizde, "Kremlin, Ermenistan ile Azerbaycan arasında Dağlık Karabağ'daki 6 haftalık çatışmayı sona erdiren anlaşmayla Güney Kafkasya'da barışı sağlamış olabilir ancak savaşı Türkiye kazandı." ifadesi kullanıldı.

REKLAM

FOTOĞRAF 32 Azerbaycanlılar, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ulusa sesleniş konuşmasında, Rusya'nın arabuluculuğunda yapılan anlaşmanın Azerbaycan için zafer, Ermenistan için ise yenilgi anlamına geldiğini belirtmesinin ve Ermenistan güçlerinin Laçın, Kelbecer ve Ağdam illerini ay sonuna kadar boşaltacağı müjdesini vermesinin ardından sokaklara akın etti. Başkent Bakü, saatin ilerlemesine rağmen coşkulu kutlamalara sahne oldu. Binlerce Bakülü ellerinde Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla çıktıkları sokaklarda sevinç gösterisinde bulundu. Azerbaycanlılar sokaklarda dans ederek birbirlerini kutlarken bazıları da arabalarıyla sokaklarda tur attı. Marş ve türkülerin seslendirildiği kutlamalara katılan vatandaşların çoğu sevinç gözyaşlarını tutamadı. Ülkenin ikinci büyük kenti Gence'de de halk, Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgeler için kutlama yaptı. Yüzlerce vatandaş ellerindeki Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla Gence Azadlık Meydanı'na geldi. Şehitler ölmez vatan bölünmez, En büyük asker bizim asker, Karabağ bizimdir bizim kalacak ve Başını dik tut şehit anası şeklinde sloganlar atan vatandaşlar hep birlikte Haydar Aliyev anıtına yürüdü. Burada duygularını dile getiren vatandaşlardan, Elnur Habiboğlu, Öz topraklarımıza dönüyoruz. İnşallah 28 yıldan sonra. Kelbecerliyim. Allah şehitlerimizin kanını yerde koymadı. Türkiye var olsun. Azerbaycan-Türkiye bir millet iki devlet. ifadelerini kullandı. Şefika Fazil de çok mutlu olduklarını belirterek Benim kardeşim de asker. Çok teşekkür ediyoruz. Türkiye Azerbaycan kardeştir. Biz beraber galibiyet aldık. Ümit ediyorum ki buradaki zafer gibi Türkiye'de de kutlu olur. Sevincimiz sonsuzdur. Bunu sözle ifade edemiyoruz. Ancak yaşamak gerekir. diye konuştu. Vasif Abbasov da O kadar güzel ki dile getirilemez. Yaşasın Azerbaycan, Türkiye. Karabağ Azerbaycan'ındır. Beşiktaş taraftarıyım. dedi. Öte yandan meydanda havai fişek de atıldı. Polislerin sirenleri ve vatandaşların kornalarıyla inleyen caddede bazı vatandaşlar havaya zıplayarak sevindi. Azerbaycan ve Ermenistan, bu gece 00:00'dan (TSİ) itibaren ateşkes yapılması yönünde anlaşma imzalamıştı. Anlaşmaya göre Azerbaycan ve Ermenistan kontrol ettikleri pozisyonlarda kalacak, Ermenistan, işgal altında tuttuğu Laçın, Kelbecer ve Ağdam illerini ay sonuna kadar boşaltacak. Bölgeye Rus barış güçleri konuşlandırılmasını öngören anlaşma kapsamında Rus ve Türk askerlerden oluşan denetim merkezi de oluşturulacak. Azerbaycanlılar, Dağlık Karabağ'da varılan anlaşmayı coşkuyla kutluyor Azerbaycanlılar, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki işgalini sonlandıran bildirinin imzalanmasını meydanlarda kutluyor. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

SİYASİ MÜKAFAT

1994'teki ateşkesin ardından taraflar arasında çatışmaların ara sıra alevlendiği, Bakü'nün bu çatışmalarda çok az başarı elde ettiği belirtilen metinde, güçlü Türk siyasi desteği, son teknoloji insansız hava araçları ve deneyimli Türk askeri tavsiyelerinin dengeyi Azerbaycan lehine değiştirdiği vurgulandı.

"Aradaki farkı Türkiye yarattı ve şimdi siyasi mükafatını alacak." yorumu yapılan analizde, Ermenistan ve Başbakan Nikol Paşinyan'ın en büyük mağluplar olduğu kaydedildi.

TÜRKİYE'NIN ROLÜ BELİRLEYİCİ

Times gazetesinin baş köşe yazısında da Dağlık Karabağ'daki savaşın sona ermesinin barışçıl olmadığı, Ermeni göstericilerin bir "teslimiyet" anlamına gelen barış anlaşması haberini protesto etmek için hükümet binalarını bastığı aktarıldı.

REKLAM

"Sonuç, bölge siyasetinde belirleyici rol oynama niyetinin sinyalini veren Türkiye'nin Azerbaycan lehine kuvvetli müdahalesinin ardından kaçınılmazdı." ifadesine yer verilen yazıda, anlaşmanın, "Güney Kafkasya haritasının kalıcı ve kapsamlı şekilde yeniden çizilmesine giden bir yola işaret ettiği" değerlendirmesi yapıldı.

Metinde, Rusya'nın Ermeniler için her şeyi ortaya koymama kararının, Türkiye'nin gelecek yıllarda bölgedeki belirleyici rolünü sabit kıldığı yorumu yapıldı.

GÜVEN ARTIYOR

Gazetedeki başka bir yazıda da "Rusya, Dağlık Karabağ'ı geleneksel etki alanının parçası olarak görse de 'yakın çevre' olarak adlandırdığı yerde, giderek kendine daha fazla güvenen bir Türk varlığıyla mücadele etmek zorunda kaldı. Türkiye, Azerbaycan'ı hem savaş alanında hem de savaş alanı dışında destekleme ahdinde bulundu. Moskova, Türkiye destekli Azerbaycan ile askeri bir çatışmaya pek hevesli değildi." ifadesi kullanıldı.

REKLAM

DÜNYA New York Times: Karabağ savaşı Türkiye'nin büyüyen bölgesel gücünü gösterdi