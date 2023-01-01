İngiliz basınından dikkat çeken analiz: İsveç'in NATO üyeliği tehlikeye girdi

Müslüman karşıtı Rasmus Paludan, İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde kendisine verilen izinle Kur'an-ı Kerim'i yaktı. Danimarka ve İsveç çifte vatandaşı olan aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Paludan'ın İslam'ı hedef alan hareketi, Türkiye'de sert tepkilerle karşılandı.

Kristersson, yaşananların "son derece saygısız bir davranış" olduğunu söylerken, Billström de İslamofobik provokasyonların dehşet verici olduğunu ifade etti. Stockholm Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Enstitüsü Direktörü Paul Levin, NATO müzakerelerinin "derin bir krize sürüklendiğini" belirtti ve mayıs ayında yapılacak seçimlere işaret etti: "(Cumhurbaşkanı) Erdoğan iktidarda kalırsa, onaydan önce aylara değil yıllara bakıyor olabiliriz."