İngiliz basınından dikkat çeken analiz: İsveç'in NATO üyeliği tehlikeye girdi

|
Financial Times, İsveç'in NATO üyeliğinin tehlikeye girdiğini yazdı.
Müslüman karşıtı Rasmus Paludan, İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde kendisine verilen izinle Kur'an-ı Kerim'i yaktı. Danimarka ve İsveç çifte vatandaşı olan aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Paludan'ın İslam'ı hedef alan hareketi, Türkiye'de sert tepkilerle karşılandı.
Financial Times gazetesi, Paludan'ın çirkin hareketinden sonra İsveç'in NATO üyeliğinin çıkmaza girdiğini yazdı. "Başvuru, Türk büyükelçiliği önünde Kur'an'ın yakılmasıyla tehlikeye girdi" başlıklı haberde, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve Dışişleri Bakanı Tobias Billström'ün, Türkiye'de halktan gelen şiddetli tepkinin ardından öfke dalgasını yatıştırmaya çalıştığına dikkat çekildi.
Kristersson, yaşananların "son derece saygısız bir davranış" olduğunu söylerken, Billström de İslamofobik provokasyonların dehşet verici olduğunu ifade etti. Stockholm Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Enstitüsü Direktörü Paul Levin, NATO müzakerelerinin "derin bir krize sürüklendiğini" belirtti ve mayıs ayında yapılacak seçimlere işaret etti: "(Cumhurbaşkanı) Erdoğan iktidarda kalırsa, onaydan önce aylara değil yıllara bakıyor olabiliriz."
Öte yandan Macaristan'ın, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurularını gelecek ay onaylayacağını açıkladığı, henüz onay vermeyen tek ülkenin Türkiye olduğu anımsatıldı.