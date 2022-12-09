Dünya İngiliz Daily Mail gazetesi Pakistan Başbakanı Şeriften özür diledi
AVRUPA

İngiliz Daily Mail gazetesi Pakistan Başbakanı Şerif'ten özür diledi

İngiliz Daily Mail gazetesi, 2019'da yayımladığı, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in İngiltere Uluslararası Kalkınma Departmanının (DFID) Pakistanlı depremzedelere yönelik fonlarını zimmetine geçirdiği iddiaları nedeniyle özür diledi.

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Haber Merkezi AA
İngiliz Daily Mail gazetesi Pakistan Başbakanı Şeriften özür diledi
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif

Gazeteden yapılan açıklamada, 2019'da Pakistan'ın Ulusal Mali Sorumluluk Bürosunun (NAB) Başbakan Şerif hakkında yürüttüğü bir soruşturmaya ilişkin haberin yayımlandığı kaydedildi.

Açıklamada, haberde, soruşturmada bahsi geçen paranın, DFID'ın Pencap eyaletine hibe ettiği paranın bir miktarını içerdiğinin öne sürüldüğü hatırlatılarak şunlar kaydedildi:

"Şerif'in NAB tarafından İngiliz kamu parası veya DFID hibe yardımıyla ilgili herhangi bir görevi kötüye kullanmakla suçlanmadığını kabul ediyoruz. Bunu açıklığa kavuşturmaktan ve bu hata için Sayın Şerif'ten özür dilemekten memnuniyet duyuyoruz."

  • Gazete, söz konusu iddiaların yer aldığı haberin bütün platformlardan kaldırdığını da belirtti.

Pakistan Başbakanı Şerif gazeteye dava açmıştı

Daily Mail gazetesi, 2019'da yayımladığı bir haberde, Pakistan Başbakanı Şerif ve ailesinin depremzedelere yönelik fonları çaldığı iddiasında bulunmuştu.

Başbakan Şerif, 2020'de kendisi hakkında "yalan ve karalayıcı" haber yayımladığı gerekçesiyle Daily Mail gazetesi ve haberi yapan muhabiri David Rose hakkında İngiltere'de Yüksek Mahkemede dava açmıştı.

DFID de depremzedeler için hibe edilen paranın bir miktarının Şerif ve ailesi tarafından zimmete geçirildiği iddialarını yalanlamıştı.

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