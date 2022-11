Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pakistan Başbakanı Şerif ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalar: İlişkilerimizi her alanda ileriye götüreceğiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Erdoğan yaptığı açıklamada "Halklarımız arasındaki kardeşlik bağları arasında aldığımız güç ve ilhamla ilişkilerimizi her alanda ileri götürmek için çalışmalarımızı her alanda sürdürüyoruz. Pakistan ile birçok başarılı iş birliğimiz var. 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize ulaşmak için gerekli siyasi iradeye ve kararlılığa sahibiz" ifadelerini kullandı. Şerif ise "Terörizmin üstesinden gelmek için her türlü desteği vermeye hazırız. Tüm dünya üzerinden terörizmi silmek istiyoruz" dedi.

