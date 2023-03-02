İngiliz Donanması İran'dan Yemen'e gönderildiği düşünülen teknede tanksavar füze ele geçirdi

İngiliz Donanması, İran'dan Yemen'e gönderildiği düşünülen teknede tanksavar füzeleri ele geçirdi.
İngiliz Kraliyet Donanması, Umman açıklarında İran'dan Yemen'e gönderildiği düşünülen bir teknede anti tank füzeleri ve balistik füze parçalarının ele geçirildiğini açıkladı.
Kraliyet Donanması'ndan yapılan açıklamaya göre, 23 Şubat'ta ABD'ye ait bir keşif uçağı Umman Körfezi'nde İran'dan gelen gri muşambalarla kaplı yük taşıyan küçük bir tekneyi tespit etti.
Bölgede bulunan İngiliz Donanması'na ait HMS Lancaster adlı fırkateyn, tekneye Umman Körfezi'nde müdahale etmek istedi ancak tekne önce İran karasularına yönelmeye çalışsa da başaramadan İngiliz fırkateyni tarafından durduruldu.
İngiliz askerlerinin teknede yaptığı aramada, İran'da "Dehlaviye" olarak adlandırılan tanksavar füzeleri ve orta menzilli balistik füze düzenekleri için kanatçıklar ele geçirildi.
İngiltere'nin ele geçirilen silahlarla ilgili Birleşmiş Milletler'i (BM) bilgilendirdiği, Güvenlik Konseyi'nin 2216 ve 2231 sayılı kararları uyarınca ele geçirilen malzemeler üzerinde BM incelemesi yapılması davetinde bulunduğu belirtildi.
Tekneye müdahalenin daha önce Yemen'deki Husilere yasa dışı yük taşımak için kullanılan bir rota üzerinde yapıldığı ifade edildi.
Birleşmiş Milletler Uluslararası Yemen Heyeti, 9 Eylül 2020'de açıkladığı raporunda, başta Fransa, ABD, İngiltere ve Kanada gibi Batılı ülkelerle İran'ın Yemen'de çatışan taraflara silah tedarik ettiğini aktarmıştı.
ABD Donanması, 1 Aralık 2020 de Aden Körfezi'nde İran'dan Yemen'e gönderildiği düşünülen bir teknede 50 tondan fazla mermi, fünye ve roket yakıtı ele geçirdiğini duyurmuştu.
Son olarak ABD Donanması, 10 Ocak'ta Umman Körfezi'ndeki bir gemide İran'dan Yemen'deki Husi milislere gönderildiği düşünülen 2 binden fazla saldırı tüfeği ele geçirildiğini duyurmuştu.