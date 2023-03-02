|
Reklam
Reklam
Dünya

İngiliz Donanması İran'dan Yemen'e gönderildiği düşünülen teknede tanksavar füze ele geçirdi

İngiliz Kraliyet Donanması, Umman açıklarında İran'dan Yemen'e gönderildiği düşünülen bir teknede anti tank füzeleri ve balistik füze parçalarının ele geçirildiğini açıkladı. Kraliyet Donanması'ndan yapılan açıklamaya göre, 23 Şubat'ta ABD'ye ait bir keşif uçağı Umman Körfezi'nde İran'dan gelen gri muşambalarla kaplı yük taşıyan küçük bir tekneyi tespit etti.

13:45 . 2/03/2023 Perşembe
AA
İngiliz Donanması, İran'dan Yemen'e gönderildiği düşünülen teknede tanksavar füzeleri ele geçirdi.

İngiliz Donanması, İran'dan Yemen'e gönderildiği düşünülen teknede tanksavar füzeleri ele geçirdi.

İngiliz Kraliyet Donanması, Umman açıklarında İran'dan Yemen'e gönderildiği düşünülen bir teknede anti tank füzeleri ve balistik füze parçalarının ele geçirildiğini açıkladı.


Kraliyet Donanması'ndan yapılan açıklamaya göre, 23 Şubat'ta ABD'ye ait bir keşif uçağı Umman Körfezi'nde İran'dan gelen gri muşambalarla kaplı yük taşıyan küçük bir tekneyi tespit etti.


Bölgede bulunan İngiliz Donanması'na ait HMS Lancaster adlı fırkateyn, tekneye Umman Körfezi'nde müdahale etmek istedi ancak tekne önce İran karasularına yönelmeye çalışsa da başaramadan İngiliz fırkateyni tarafından durduruldu.


İngiliz askerlerinin teknede yaptığı aramada, İran'da "Dehlaviye" olarak adlandırılan tanksavar füzeleri ve orta menzilli balistik füze düzenekleri için kanatçıklar ele geçirildi.


İngiltere'nin ele geçirilen silahlarla ilgili Birleşmiş Milletler'i (BM) bilgilendirdiği, Güvenlik Konseyi'nin 2216 ve 2231 sayılı kararları uyarınca ele geçirilen malzemeler üzerinde BM incelemesi yapılması davetinde bulunduğu belirtildi.


Öte yandan ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'na (CENTCOM) bağlı Bahreyn'deki 5. Filo'dan yapılan açıklamada, ABD güçlerinin, 23 Şubat'ta Umman Körfezi'nde Kraliyet Donanması tarafından yürütülen ve
"İran'dan yasa dışı bir silah sevkiyatının keşfedilmesiyle sonuçlanan operasyona"
havadan istihbarat, gözetleme ve keşif desteği sağladığı aktarıldı.

Tekneye müdahalenin daha önce Yemen'deki Husilere yasa dışı yük taşımak için kullanılan bir rota üzerinde yapıldığı ifade edildi.


Konuya ilişkin açıklama yapan ABD Donanması Merkez Komutanlığı Komutanı Koramiral Brad Cooper, son üç ayda İran'dan yedinci kez yasa dışı silah veya uyuşturucu geçişinin önlendiğini belirterek,
"Bölgesel deniz güvenliğini ve istikrarını tehdit eden herhangi bir istikrarsızlaştırıcı faaliyeti sürdürmek için ortaklarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz."
ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Yemen Heyeti, 9 Eylül 2020'de açıkladığı raporunda, başta Fransa, ABD, İngiltere ve Kanada gibi Batılı ülkelerle İran'ın Yemen'de çatışan taraflara silah tedarik ettiğini aktarmıştı.


ABD Donanması, 1 Aralık 2020 de Aden Körfezi'nde İran'dan Yemen'e gönderildiği düşünülen bir teknede 50 tondan fazla mermi, fünye ve roket yakıtı ele geçirdiğini duyurmuştu. ​​​​​​​


Son olarak ABD Donanması, 10 Ocak'ta Umman Körfezi'ndeki bir gemide İran'dan Yemen'deki Husi milislere gönderildiği düşünülen 2 binden fazla saldırı tüfeği ele geçirildiğini duyurmuştu.



#ABD
#İngiltere
#İran
1 saat önce
default-profile-img
İngiliz Donanması İran'dan Yemen'e gönderildiği düşünülen teknede tanksavar füze ele geçirdi
Merkez Bankası'ndan 'deprem' açıklaması: Etkileri izleniyor
CHP'li Başkan Lütfü Savaş çalışmalara karşı çıktı: Seçime gidilirken hızlı bir şekilde binalar yapılmasın
Rus istihbaratı: Bryansk’ta sınırı geçen Ukraynalı sabotajcılara karşı önlem alıyoruz
Kremlin'den açıklama geldi: Putin silahlı saldırı sonucu iptal etti
Son 94 yılın en sıcak mart ayı: Termometreler 29 dereceyi gösterdi
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.