Dünya İngiliz Economist Erdoğan ve Putin sert güçlerin kardeşliğini kurdu
AVRUPA

İngiliz Economist: Erdoğan ve Putin sert güçlerin kardeşliğini kurdu

İngiliz Economist dergisi Rusya ve Türkiye ilişkilerini gündemine aldı. "Vladimir Putin ve Recep Tayyip Erdoğan sert güçlerin kardeşliğini kurdu" ifadeleri kullanılan analizde iki liderin Batılı liderlerde olmayan bir diyaloğa sahip olduğu vurgulandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in, bölgesel siyaseti yeniden şekillendiren "ortak bağa sahip olduğu" ifade edildi.

Haber Merkezi Diğer
Erdoğan ve Putin.
Erdoğan ve Putin.

Londra merkezli Economist dergisi Türkiye ile Rusya arasındaki diyaloğu masaya yatırdı.

Londra merkezli The Economist, Ankara - Moskova hattında yaşanan gelişmeleri paylaştığı yazısında "Vladimir Putin ve Recep Tayyip Erdoğan sert güçlerin kardeşliğini kurdu." dedi. Yazıda bölgesel ve küresel konularda iki ülkenin tutumuna dikkat çekildi.

"SERT GÜÇ ORTAK BAĞ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in, bölgesel siyaseti yeniden şekillendiren "sert güçte ortak bağa sahip olduğu" ifade edildi.

İki ülkenin Libya ve Suriye iç savaşı üzerinde bazı noktalarda ayrışmalar yaşadığı, Dağlık Karabağ savaşında Türkiye'nin Azerbaycan'ı; Rusya'nın Ermenistan'ı desteklediği belirtildi.

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BÖYLE BİR ORTAKLA ÇALIŞMAK GÜVENLİ

Azerbaycan ordusu tarafından kullanılan Türkiye'nin Silahlı İnsansız Hava Araçları'nın (SİHA) Ermenistan'a ait Rus tanklarını vurduğu, bu gelişmeler karşısında Dağlık Karabağ'daki çatışmanın büyüyeceğine ilişkin endişelerin arttığına dikkat çekildi.

Ancak Putin'in Erdoğan'ı birlikte iş yapabileceği biri olarak övdüğü, "Böyle bir ortakla çalışmak sadece keyifli değil, aynı zamanda güvenli" dediği anımsatıldı.

Yazıda, "Bu tavır, Rusya ve Türkiye'nin karşı taraflarda olduğu Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana en büyük jeopolitik sarsıntılardan birini temsil ediyor." denildi.

BATILI LİDERLERDE BU DİYALOG YOK

Economist'in analizinde konuyla ilgili şunlar aktarıldı:

"Erdoğan'ın Putin'le pek çok Batılı liderle olmayan kişisel ilişkisi var. Her biri, alınan kararlarla ilgili diğerinin uygulama gücüne sahip olduğunu biliyor. Erdoğan, Amerika ile yaptığı anlaşmaların bürokrasi, kamuoyu baskısı ve Kongre tarafından raydan çıkarılma riskinin farkında. Putin ile bunların hiçbiri için endişe duymuyor."

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