İngiliz gazeteci Alexander Mercouris: Türkiye Demokrasi Projesi’nin amacı Türkiye’yi parçalamak

ABD Başkanı Joe Biden’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı muhalifleri destekleme vaadinin ardından Atlantik ötesinde karanlık adımlar atıldı.

Darbenin derneğini kurdular

ABD siyasetinin Türkiye karşıtı Neocon isimleri, CHP’liler ve FETÖ’cüler Washington’da Türk Demokrasi Projesi (Turkish Democracy Project) isimli bir dernek kurdu.

Resmi internet sitesinde "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin uluslararası toplumdaki konumunu ve liberal demokrasi statüsünü değiştirdiği" iddia edilerek, derneğin amacının "Türkiye’yi daha demokratik politikalar benimsemeye teşvik etmek ve Türkiye’nin demokratik kurumlarının, insan haklarının korunmasına ve ekonomik refahına yönelik sürekli erozyonunu durdurmak olduğu" öne sürüldü.

"Erdoğan'ı yıkmak istiyorlar"

Aydınlık Gazetesi'nin haberine göre, 12 yıl boyunca Londra’daki Kraliyet Adalet Mahkemelerinde avukat olarak çalışan gazeteci ve yazar Alexander Mercouris derneğin amacına ilişkin yaptığı bir açıklamada, "Erdoğan’ı yıkmak ve Türkiye’yi parçalamak istiyorlar" değerlendirmesinde bulundu.

REKLAM

Derneğin danışma konseyinde bulunan ve bir dönem ABD Başkanı Donald Trump’un ulusal güvenlik danışmanlığını da yapan John Bolton'un ülkeleri yeniden inşa etme düşüncesine sahip olduğuna değinen İngiliz gazeteci, şunları söyledi:

"Türk devleti baskıcı gösteriliyor"

Neoconlar, klasikleşmiş ifadelerle Türk devletini baskıcı ve demokrasi karşıyı göstermeye çalışıyor. 'Türkiye Demokrasi Projesi'nin hedefi, Türk devletini baskıcı ve demokrasi karşıtı göstermek, Erdoğan'ı yıkmak ve Türkiye'yi parçalamak istiyorlar.

GÜNDEM Kılıçdaroğlu'nun dostları sahaya indi: Darbenin derneğini kurdular

DÜNYA Türkiye düşmanları Washington'da dernek kurdu: Türkiye'ye demokrasi getireceklermiş