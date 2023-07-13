İngiliz gazeteden Erdoğan vurgusu: Hedeflerinin çok ötesine uzanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi.





Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 Temmuz'da süresi dolacak olan Tahıl anlaşmasına ilişkin "Sürenin uzatılması için görüşmelerimiz devam ediyor" dedi.





"Müttefiklerimize terör örgütleri arasında ayırım yapmayın, İslam düşmanlığı ile mücadele edin demeyi kendimize zul sayıyoruz" diyen Erdoğan, "NATO'nun iki temel tehditten biri olarak gördüğü terörizm ile mücadele alanındaki gayretlerin artırılması şart" ifadelerini kullandı.





İsveç'in üyeliğinin onaylanması için TBMM onayının gerektiğini hatırlatan Erdoğan'ın bu açıklamaları Dünya basınında geniş yer buldu.

'Erdoğan, İsveç'in NATO'ya hızla katılma umutlarını söndürüyor'





AP bu gelişmeyi 'Erdoğan, milletvekillerinin İsveç'in NATO üyeliğini Ekim ayında onaylayacaklarını söyledi' başlığı ile abonelerine servis etti.

Alman Zeit 'Türkiye, İsveç'in üyeliğini en erken Ekim ayında onaylamak istiyor' dedi. Al Monitor haberinde şu ifadeye yer verdi;





'Erdoğan, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini Ekim'den önce onaylamasının olası olmadığını söyledi.'





N-TV ise 'Erdoğan, İsveç'in NATO'ya hızla katılma umutlarını söndürüyor' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.





İngiliz Independent 'Türkiye Cumhurbaşkanı, İsveç'in NATO üyelik hedefinin Ekim ayından önce Türkiye parlamentosu tarafından onaylanmayacağını söyledi' dedi.





India Today 'Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletvekilleri şu anda yaz tatilinde oldukları için İsveç'in NATO üyelik hedefinin Türkiye parlamentosu tarafından Ekim'den önce onaylanmayacağını söyledi' dedi.





Al Arabiya Erdoğan'ın F-16 açıklamasını öne çıkardı ve 'Erdoğan Çarşamba günü yaptığı açıklamada , ABD'den satın alınan F-16 savaş uçakları için her zamankinden daha umutlu olduğunu söyledi' dedi.

İngiliz gazeteden Erdoğan vurgusu





İngiliz Express gazetesi 'Erdoğan'ın İsveç'in NATO hedefine yeşil ışık yakması, Batı için önemli bir mesaj gizliyor' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.





Haberde 'Erdoğan, Türkiye'yi küresel ilişkilerde vazgeçilmez bir oyuncu olarak konumlandırmaya çalışırken, hesaplı hamlelerinin sonuçları askeri anlaşmaların ve AB üyelik hedeflerinin çok ötesine uzanıyor' ifadelerine yer verildi.









Erdoğan'ın bu hamlelerinin Türkiye'nin uluslararası sahnede jeopolitik nüfuzunu ortaya koyma kararlılığını gösterdiğinin altını çizen İngiliz gazete şu değerlendirmede bulundu;





'ABD yönetimiyle yapılan ilk anlaşma, 40 F-16 uçağının yanı sıra 900'ün üzerinde havadan havaya füze ve 800 bombanın satın alınmasını içeriyor. Kanada ile yapılan ikinci anlaşma, Türkiye'ye silah satışının önündeki ihracat engellerinin kaldırılmasına odaklanıyor.'





NATO zirvesi öncesi Erdoğan'ın yaptığı AB çağrısını hatırlatan Express 'Şaşırtıcı bir şekilde Erdoğan, Türkiye'nin AB üyeliği tartışmalarını İsveç'in NATO'ya katılma hedefine bağlayarak yeniden canlandırdı' dedi.





Erdoğan'ın onayı ile İsveç'in ittifakın 32. üyesi olmaya yaklaştığına dikkat çeken Politico şu değerlendirmede bulundu;



