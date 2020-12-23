Dünya İngiliz gazeteleri sınırları kapayan Fransızlara öfkeli Böyle dost varken düşmana gerek yok
AVRUPA

İngiliz gazeteleri sınırları kapayan Fransızlara öfkeli: Böyle dost varken düşmana gerek yok!

İngiltere'de mutasyona uğrayan virüs nedeniyle birçok ülke sınırlarını kapattı. Fransa ve İngiltere arasındaki sınırların kapanmasıyla binlerce tır İngiltere sınırında uzun kuyruklar oluşturdu. Ancak sınırların kapanması iki ülke arasında krize neden oldu. İngiliz gazeteleri sınırda tutularak Fransa'ya alınmayan tırları manşetlerine taşıyarak "Böyle dost varken düşmana gerek yok" başlıkları attı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İki ülke arasında sınırların kapanmasıyla uzun tır kuyrukları oluşmuştu.
İki ülke arasında sınırların kapanmasıyla uzun tır kuyrukları oluşmuştu.

Aralarında Türkiye'nin de oluğu pek çok ülke mutasyona uğrayan virüs sebebiyle İngiltere'ye kapılarını kapattı.

Fransa ve İngiltere arasındaki sınırların kapanmasıyla binlerce tır İngiltere sınırında uzun kuyruklar oluşturdu.

Geçtiğimiz Pazar günü daha bulaşıcı olan yeni kovid türü nedeni ile İngiltere ile sınırlarını 48 saat boyunca kapattığını duyuran Fransa, Salı akşamı İngiltere yerel saati ile 23:00’da sınırlarını şartlı olarak yeniden açtı.

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İNGİLİZ GAZETELERİ ÖFKELİ

Ancak sınırların kapanması iki ülke arasında krize neden oldu. İngiliz gazeteleri sınırda tutularak Fransa'ya alınmayan tırları manşetlerine taşıyarak "Böyle dost varken düşmana gerek yok" başlıkları attı.

Fransa hükümetinin koşullu olarak İngiltere’den Fransa’ya yapılacak olan seyahatlerde yolcuların 72 saat içinde alınmış negatif sonuçlu Kovid-19 testi şartı bulunuyor. Ayrıca yolcuların Avrupa Birliği bölgesinde veya İngiltere’de oturum hakkına sahip olması ve önemli seyahatler yapılması şartıyla Fransa’ya kabul edileceği duyuruldu.

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